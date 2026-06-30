Жителів Запоріжжя попередили про планові відключення світла, які заплановані на 1 липня в різних районах міста, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 1 липня передбачають тривалі обмеження електропостачання за окремими адресами. Як пояснюють енергетики, тимчасові знеструмлення пов'язані з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», у зв'язку з ремонтом електрообладнання з 09:00 до 17:00 без електропостачання тимчасово залишаться споживачі за такими адресами:

Відмінна: 24-34, 27-37

Володимира Українця (Новокузнецька): 44 (9 пов) п.1,2

Гоголя: 149 корпус 2, 149 корпус 3 (3 пов)

Демократична: 5-63, 26-36

Досягнень: 15-21, 18-24

Лассаля: 25-35

Лижна: 4-18, 7-19

Морфлотська: 76, 78

Орільська (Камська): 14, 16

Передова: 37, 38

Початкова: 28-30, 34-42, 35-39

Феросплавна: 38

Футбольна: 23-37, 26-32

Чудова: 1-37, 2-44.

Крім того, з 09:00 до 16:00 планові роботи проводитимуться ще на кількох ділянках міста. У цей період електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:

вул. Сергія Синенка: 63а, 65, 67а, 67б, 69а п. 1–4, 69а п. 5–6

Також з 09:00 до 17:00 у Запоріжжі триватимуть додаткові планові відключення електроенергії. Вони пов'язані з проведенням технічного обслуговування та модернізації енергетичної інфраструктури. У цей часовий проміжок тимчасові обмеження торкнуться окремих будинків на низці вулиць:

Авіаційна: 2, 3а, 4-16

Аеродромна: 1, 15-21, 2, 20, 22, 3, 5, 4-18, 7, 9, 11

Азовська: 1-9, 11, 12, 14, 13-21, 14-22, 2-10, 23-31, 31А, 24-34, 33-39, 36-40

Амбулаторна: 10, 12, 3-15, 4-8

Ангарна: 1-13, 10а, 2-8, 10

Балка Попівка: 1-13, 15, 17-23, 25, 27-45, 28-40, 44, 46, 46/4, 50, 50а, 47-87, 91-107, 109, 111, 52, 56-68, 74-78

Барикадна: 1, 1-41, 107, 107а, 109, 113-159, 161, 163, 25, 28, 28-32, 28б, 35, 37, 39, 42, 44, 43-61, 46-56, 58, 58г, 63-69, 71-77, 79-83, 83а, 85, 87, 89-105

Батарейна: 33, 37-41, 45, 56

Ботанічна: 1-11, 15, 2-14

Броньова: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31-45, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40-52, 4, 45, 47, 49, 49 а (оп.19), 5, 51-69, 54-64, 70, 7, 9

Будівельна: 1, 5-13, 15, 17-25, 1а, 2, 2а, 2б, 20-32, 2в, 2г, 2д, 2е, 4, 4а, 6-18

Вагонна: 1-19, 2-20, 21-25, 25а, 29-37, 39, 22-28, 30, 32-38, 40, 42, 41-51, 44а, 44-52, 53, 53а, 57-61, 54-66 парні, 68, 61, 67а, 67, 70-76 парні, 78, 69-75 непарні, 77, 77а, 83, 85, 80, 82, 84

Вапняна: 2-6, 3, 7-11

Васильєва: 1-17, 17а, 19, 2-8, 12-22, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 70, 71, 71/1, 41-51, 46-54, 56, 53-63, 56-68

Василя Вишиваного (Червонозаводська): 1, 3-13, 15, 17-27, 18, 18а, 1ж-2, 2-16, 20-30, 56

Вахтова: 1-11, 13, 12а, б, в, г, 13а, 15а, 15-21, 2-12, 21а, 21б, 21в, 21е, 21с, 23а, 25а

Весела: 1-2, 16-20, 19-23, 1а, 3б, 3-17, 17а, 4-14

Вокзальна: 1-11, 13-27 непарні, 14-28 парні, 2, 30-36, 31-35, 38, 4-12

Волі: 1, 17-25, 2-18, 20-28, 30, 3-15, 31, 31а

Володимира Ященка (Зеленогірська): 1-9, 11, 12, 14а, 14-26, 26а, 28а, 15-25, 27, 29/1, 2-10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 51

Глєбова: 2, 4, 3-11, 4а, 6-20

Гнаровскої (Лісна): 3, 3а, 2-14

Господарча: 1-19, 2-20, 21, 23, 22, 24, 25-29, 33-37 непарні, 26-38 парні, 39-45, 40, 42-46

Грушева: 6

Дирижабельна: 2-8

Дмитра Миргородського (Піонерська): 1-13, 14-18, 15, 17, 19-23, 2, 4, 6, 10, 20, 22, 24, 30, 32, 25-41, 26, 28, 28А, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40а, 40-82, 43-93, 93а, 8.



Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі: яким чином підняли ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: вартість значно зросла.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Запоріжжі: як саме було оновлено ціни.