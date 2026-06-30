Тимчасові графіки відключення світла у Вінницькій області на 1 липня пов'язані з проведенням профілактичних робіт

Жителів Вінницької області попередили про планові відключення світла, які заплановані на 1 липня в низці населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові графіки відключення світла у Вінницькій області на 1 липня пов'язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на енергетичній інфраструктурі. Під час технічного обслуговування фахівці перевірятимуть стан електромереж, ремонтуватимуть обладнання, усуватимуть виявлені несправності.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», планові ремонтні роботи цього дня проведуть у місті Жмеринка. Відключення електроенергії триватимуть з 09:00 до 17:00. Обмеження зачеплять будинки, розташовані на таких вулицях:

Гвардійська — 7

Миколи Гоголя — 16, 18, 20

Народна — 9

Одеська — 21/2, 23, 23/3, 25

Соборна — 20, 22, 24, 28, 30, 30А

Трипільська — 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17А

пров. Вінницький — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

пров. Гвардійський — 8, 10, 12, 14, 16, 17

пров. Князя Острозького — 3, 3/1, 3/2, 6, 8, 10, 12

пров. Народний — 5, 9, 11, 16.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 1 червня торкнуться, зокрема, села Носківці. Планові роботи триватимуть орієнтовно з 09:00 до 17:00, а без електроенергії тимчасово залишаться мешканці окремих будинків на таких вулицях:

Б. Хмельницького — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 13, 14

В. Винниченка — 5, 7

Верхня Садиба — 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Виноградна — 3, 4, 5, 6, 7, 9

Гагаріна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 501

Дерибасовська — 2, 3, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28

Дружби — 2

Зарічна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 200

Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

І. Франка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14

Кармалюка — 1, 3, 4, 5, 7, 8

Липки — 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 51

Мураховського — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42

Незалежності — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 35

Нова — 1

Огородніка — 9

Паркова — 2, 8, 11

Першотравнева — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 73

Польова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23

Привітна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Світанкова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13

Свободи — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14

Слобідська — 1

Слобідська — 1 Соборна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34

Сонячна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34

Тартацька — 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Тартацька — 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49

Шевченка — 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

Шкільна — 1, 1А, 2

Щаслива — 1, 1А, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116А, 117, 119, 504

Яблунева — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

пров. Партизанський — 2

пров. Щасливий — 9, 10.

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