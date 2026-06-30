Планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 1 липня є частиною системного технічного обслуговування енергетичної інфраструктури.

Жителів Кіровоградської області попередили про запровадження планових графіків відключення світла, які діятимуть на 1 липня, повідомляє Politeka.net.



Планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 1 липня є частиною системного технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Проведення таких робіт дозволяє знизити ризики аварійних ситуацій, запобігти масштабним незапланованим знеструмленням та забезпечити більш стабільну й безпечну роботу електромереж.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», 1 липня з 09:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє в селі Любомирка. Під обмеження потрапить частина населеного пункту, де знеструмлення охоплять низку вулиць, зокрема:

Лісова: 1-2, 4, 6, 8-11, 13, 15-18

Центральна: 3

Окремо повідомляється, що в населеному пункті Олександрія у зв’язку з капітальним ремонтом електромереж подачу електроенергії також тимчасово припинять з 09:00 до 21:00. Відключення торкнуться вулиць:

Користівське шосе: 2, 2А, 2В, 4

Степовий пров.: 1-2, 4, 26

Крім того, аналогічні планові роботи триватимуть і в селі Красносілля. Тут з 09:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці значної кількості вулиць, серед яких:

Велика: 2-4, 6-7, 10-14, 16-20, 19, 21А, 23-25, 27, 32, 34-35, 37А, 39-40, 44, 47, 49, 53, 56-57, 60-62, 64, 68А, 69-70, 74, 76, 78, 80, 82

Вишневий пров.: 1, 3, 5

Дружби пров.: 1-3, 5-7, 10-14

Лесі Українки: 3-5

Лісова: 4-5, 6-10, 13-19, 21, 24-29, 34-36, 38-42, 44-47, 49-50, 52, 55, 65, 72

Миру: 3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25

Молодіжна: 1-6, 7а

Нижча: 1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72

Нова: 3-5, 10, 12, 14-16, 20, 22, 29-30, 32

Паркова: 1-2, 4-6, 8, 10-14, 16-17, 21, 25, 37, 49, 55

Перемоги: 1-2, 4-6, 7А, 8-10, 12, 14, 17-18, 20-21, 31-32, 36, 40, 42, 50, 54

Поштова: 2, 4-6, 13, 25А, 29

Садова: 1-2, 4-6, 11-12, 16-21, 24-27, 32-36

Тернова: 1-2, 4, 6А, 7-8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Тімірязєва пров.: 6

Травнева: 2-3, 5, 9, 11-12, 16, 20-21

Тясминська: 7, 13, 15-16, 18-19, 21, 23-24, 26, 28, 34, 40

Тясминський пров.: 5, 10

Хутірська: 1

Центральна: 2-4, 4А, 5, 7-10, 16, 18-19, 21, 23, 25-31, 34-35, 37, 39, 41-45, 47, 49-50, 52-55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 97, 99

Черкаська: 1-4, 7, 10-11, 14-15, 19, 21, 33, 38-39, 41, 45-47, 50, 55, 58-60, 63-64, 69, 79

Чигиринська: 1, 4-11, 13, 16, 18, 21-22, 24, 26-27, 30, 33, 35, 38-39, 39А, 40-41, 43-44, 46-47

Шевченка: 5-6, 8, 10, 12-13, 15-16, 20, 22, 26

Шкільна: 4-5, 7-9, 11

Яблунева: 1-2, 7, 10-11, 13, 18, 22-23, 28, 30.

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