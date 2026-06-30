У цьому контексті дефіцит продуктів у Вінницькій області розглядається як частина загальноукраїнської тенденції скорочення овочевих запасів.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області на тлі здорожчання моркви в Україні фіксують аналітики, відзначаючи зростання вартості минулорічних коренеплодів через скорочення запасів і підвищений попит, передає видання Politeka.

За даними EastFruit, протягом тижня ціни на продукцію попереднього сезону знову пішли вгору. Нині виробники реалізують товар у межах 13–20 грн за кілограм, що приблизно на третину більше, ніж наприкінці попереднього тижневого циклу. Основним фактором називають зменшення обсягів придатної до продажу сировини.

У господарствах залишки якісної сировини швидко вичерпуються, що посилює конкуренцію між оптовими закупівельниками та торговельними мережами. Це дозволяє постачальникам утримувати вищі відпускні показники навіть за умов сезонного тиску.

Попри нинішнє підвищення, загальний рівень вартості залишається нижчим, ніж торік — приблизно на 56%. Така різниця пояснюється більшими обсягами виробництва у попередньому циклі та іншою структурою попиту.

Аналітики відзначають, що подальша динаміка залежатиме від швидкості вичерпання складських резервів і активності гуртових закупівель. За умов обмеженої пропозиції можливе подальше, хоча й більш помірне, підвищення цінових показників.

У цьому контексті дефіцит продуктів у Вінницькій області розглядається як частина загальноукраїнської тенденції скорочення овочевих запасів, що впливає на регіональну доступність і формує нерівномірність постачання на внутрішньому ринку.

Загалом ситуація на овочевому ринку залишається нестабільною та чутливою до сезонних коливань.

Джерело: east-fruit

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