Графіки відключення світла у Запоріжжі на липень вводяться у зв’язку з проведенням комплексних ремонтів.

У Запоріжжі протягом липня діятимуть планові графіки відключення світла, які охоплять десятки адрес у різних районах міста, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Запоріжжі на липень вводяться у зв’язку з проведенням комплексних ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики підкреслюють, що такі заходи є складовою системного обслуговування мереж і спрямовані на підвищення їхньої надійності та стабільності.

У компанії «Запоріжжяобленерго» повідомили, що вже 1 липня у місті розпочнеться черговий етап планових робіт із ремонту електрообладнання. У період з 09:00 до 17:00 тимчасові відключення торкнуться низки вулиць, зокрема:

Алмазна: 36, 38, 40

Бодянського: 1-61, 2-52

Вроцлавська: 13, 15

Вузлова: 1А

Дизельна: 38-86, 88, 51-111

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 226-236, 309-335

Ігора Сікорського: 274, 276

Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної): 49, 50, 53Б, 56В

Республіканська: 80, 88, 90

Світловодська: 1-55, 2-54, 40А, 40Б, 61-95, 56-96, 57, 59, 98-102

Селищна: 1-17, 2-20, 19, 21-55, 22-48, 50, 8, 57-95, 50-84

Січеславська (Норільська): 1-13, 8, 15В, 30, 38, 6-88, 15-57, 2/4, 37-57, 88-116, 116А, 59-63, 95

Тенісна: 11, 14, 15, 16, 17, 1А, 3, 5, 7

пров. Самопливний: 14А

Наступний етап робіт запланований на 2 липня 2026 року. У цей день, також у період з 10:00 до 17:00, у місті триватимуть ремонтні заходи, у зв’язку з чим електропостачання буде тимчасово відсутнє за адресами:

Арсена Коваленка (Адмірала Макарова): 142/1, 141/2, 146

Бориспільска (Братська): 47, 49А

Оберегова (Громової): 80, 80а

Робітнича: 1-79 1--58

Славутича: 83, 145

Столєтова: 90/3

пров. Арабатський: 10, 11–19, 11а

3 липня, графіки відключень також діятимуть у денний час — з 09:00 до 16:00. Тимчасові знеструмлення охоплять вулиці:

Арктична: 38-58, 39-57

Дизельна: 88

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 337

Ігора Сікорського: 276, 278-308, 312-320

Міцна: 20

Руставелі: 53а, 56.

6 липня з 09:00 до 17:00, через плановий ремонт електрообладнання без електропостачання залишаться мешканці значної кількості вулиць, серед яких:

Дніпровська: 22

Левка Лук`яненка (Тургенєва): 15, 15-тимчасово

Поштова: 55, 55-тимчасово, 55кв.68, 97, 57, 57а, 69, 71

шосе Оріховське: 10.

7 червня, у період з 03:00 до 13:00 тимчасові відключення торкнуться низки вулиць, зокрема:

Авіаційна: 2, 3а, 4-16

Аеродромна: 1, 15-21, 2, 20, 22, 3, 5, 4-18, 7, 9, 11

Азовська: 1-9, 11, 12, 14, 13-21, 14-22, 2-10, 23-31, 31А, 24-34, 33-39, 36-40

Амбулаторна: 10, 12, 3-15, 4-8

Ангарна: 1-13, 10а, 2-8, 10

Балка Попівка: 1-13, 15, 17-23, 25, 27-45, 28-40, 44, 46, 46/4, 50, 50а, 47-87, 91-107, 109, 111, 52, 56-68, 74-78

Барикадна: 1, 1-41, 107, 107а, 109, 113-159, 161, 163, 25, 28, 28-32, 28б, 35, 37, 39, 42, 44, 43-61, 46-56, 58, 58г, 63-69, 71-77, 79-83, 83а, 85, 87, 89-105.

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