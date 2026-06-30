Графіки відключення світла у Чернігівській області на 1 липня запроваджуються у зв'язку з проведенням профілактичних робіт.

Жителів Чернігівської області попередили про масштабні планові відключення електроенергії, які заплановані на 1 липня в кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Чернігівській області на 1 липня запроваджуються у зв'язку з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах. В енергокомпанії наголошують, що такі заходи є частиною планового технічного обслуговування енергетичної інфраструктури.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго»,із 08:00 до 19:00 планові роботи проводитимуться у Бахмачі. Тут графіки відключення світла охоплять значну кількість споживачів, а тимчасове знеструмлення торкнеться десятків адрес на вулицях:

Грузька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41, 43, 7А, 9А

Г. Сковороди — 1, 1А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42

С. Кошмала — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 56А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80

Соборності — 66

Тиницька — 5

Крім того, з 09:00 до 18:00 ще одна хвиля планових відключень електроенергії запланована у Остері. Тут також проводитимуться ремонтні роботи на мережах, у зв'язку з чим окремі адреси залишаться без електропостачання:

А.О. Грановського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Воскресенська — 4, 6, 8, 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А

Коцюбинського — 27

Левка Лук'яненка — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37

Миру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежності — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31

Ярослава Мудрого — 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 100, 102, 104, 106.

з 08:00 до 19:00 тимчасово буде припинено електропостачання в населеному пункті Короп. Без світла на 11 годин залишаться окремі будинки на низці вулиць, серед яких:

Київська — 71, 73

Комунальна — 22, 35, 35/1

Лісова — 7, 9, 7/1.

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