Коронавирус 2019-nCoV передається не тільки повітряно-крапельним шляхом

Вчені прийшли до висновку, що заразитися смертельним можна і через предмети побуту, такі як гроші і мобільні телефони. Про це повідомив доцент кафедри інфекційних хвороб у дітей РНІМУ ім. Н.І. Пирогова, кандидат медичних наук Іван Коновалов, передають "Известия".

За словами експертів, підхопити коронавірус також можна через медичні інструменти або незахищені статеві зв'язки.

"Це відбувається шляхом самозаражения, коли здорова людина доторкається до предметів, на поверхні яких можуть виявитися краплі слини та виділень носоглотки хворого, а потім торкається своїх слизових оболонок. Такий тип характерний для грипозних вірусів, кору, вітряної віспи, риновірусів і, природно, нового типу коронавіруса 2019-nCoV", — попередив Коновалов.

Зазначимо, станом на 31 січня китайський коронавірус поширився вже у 21 країні, в результаті чого 9820 осіб захворіли і 213 загинули.

Так, в Китаї зареєстровано найбільше смертей і випадків захворювання коронавірусом (213 смертей і 9692 випадку).

В інших країнах поки не зареєстровано смертельних випадків.

В Україні було чотири випадки підозри на зараження вірусом 2019-nCoV, однак вони не підтвердилися. Тим не менш, українці панікують і скуповують в аптеках маски, термометри та противірусні препарати. Якщо так піде і далі, то маски з полиць українських аптек можуть зникнути.

При цьому продавці вирішили скористатися ситуацією і різко підняли ціни на маски. Якщо ще до Нового року одну маску можна було придбати за 1 грн, то зараз як мінімум за 2,2 грн. Частіше одна штука продається за 5–7 грн, а упаковки з 50 штук — за 50–160 грн. В Мережі на сайтах оголошень одну штуку продають за 15, а то й 35 грн, дописавши що вона "від коронавіруса".

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву.

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