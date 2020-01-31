Володимир Цемах є підозрюваним у справі про катастрофу малайзійського Boeing-777

В мережі повідомили про вбивство фігуранта розслідування катастрофи малазійського лайнера МН-17 на Донбасі Володимира Цемаха

Новина з'явилася на російському пропагандистському ресурсі RT, однак незабаром була вилучена, пише «Апостроф».

Тим не менш, в мережі збереглися скріншоти нібито зламаної листування родичів Цемаха.

З листування випливає, що Цемах поїхав до Москви у справах 26 січня 2020 року, після чого зв'язок з ним було втрачено.

Новина була доступна на сайті протягом приблизно п'яти хвилин, а потім зникла. Цілком ймовірно, що інформація не відповідає дійсності і є вкиданням.

Як відомо, Володимир Цемах є підозрюваним і основним свідком у справі про катастрофу малайзійського Boeing-777. Тоді загинули всі, хто перебував на його борту 298 осіб.

Цемах дав інтерв'ю, в якому заявив, що в Нідерландах йому пропонували громадянство і можливість проживання

У свою чергу прес-секретар прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк підтвердила, що допитом Цемаха займалася Міжнародна спільна слідча група.

При цьому Мосдейк уточнила, що Цемах є людиною, що «представляє інтерес для Міжнародної спільної слідчої групи».

Вона додала, що розмови завжди є конфіденційними, тому не стала вдаватися в деталі допиту. Дійсно Цемаху пропонували будиночок в Нідерландах і громадянств – невідомо.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнався, що допомагав ховати «Бук», яким збили пасажирський Боїнг МН17.

Зазначимо, також Цемах був включений Росією в список на обмін полоненими, який відбувся у вересні 2019 року. Тоді вдалося повернути додому 35 українців.

Дочка фігуранта Марія Левченко-Цемах повідомила, що Цемах з РФ повернувся жити в «ДНР».

Нагадаємо, Цемаху завдали несподіваний удар.

Як повідомляла Рoliteka, Росія злила Цемаха.

Також Рoliteka писала, що спливла ганебна помилка при обміні полоненими.