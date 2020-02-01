Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу: Піде на поступки і...

Володимир Путін піде на поступки щодо окупованого Донбасу для реалізації спецоперації

Про це в інтерв'ю журналістам розповів російський політолог Леонід Радзіховський.

За його словами, Володимиру Путіну це необхідно для передачі влади в рамках спецоперації "наступник".

"Геополітика – одна з головних іграшок, в які грає Путін, і йому потрібно, щоб Захід прийняв його в якості нової фігури – голови Держради. Це ж не виборний президент, світові лідери можуть прийняти його на рівних, а можуть і проігнорувати. Багато чого залежить від відносин з ними і вони для Путіна набагато важливіше Донбасу. Тому він може піти на поступки, тим більше, якщо іде з посади президента", - пояснив політолог нюанси.

Підсумовуючи, Леонід Радзіховський також додав, що Володимир Путін зацікавлений у тиші на Донбасі і йому потрібно якомога швидше позбутися від окупаційних "Л/ДНР".

"Він украй зацікавлений в режимі повної тиші, щоб на Донбасі не було ніяких пострілів і абсолютно не зацікавлений у "Л/ДНР". Вони йому зовсім не потрібні, особливо як людині, який пішов з поста президента", - резюмував політолог в інтерв'ю.

Курс валют різко зміниться, долар і євро готують фатальний удар: що буде з гривнею

Курс валют в Україні на 1 лютого закрутить голову всім, гривня тимчасово зміцнить позиції

Про це йдеться у свіжому прогнозі від Національного банку.

Так, 100 доларів коштуватимуть 2491,96 гривень. А 100 євро обійдуться в 2747,51 гривню.

Проте вже в понеділок, 3 лютого, ситуація різко погіршитися. За 100 американських «вечноезеленых» потрібно буде віддати вже цілих 2502,94 гривні.

А за сто євро потрібно буде викласти 2765,87 гривень.

Фінал Brexit: Великобританія офіційно вийшла з ЄС

Це сталося опівночі за київським часом. У Лондоні на цей момент було 23 години 31 січня 2020 року.

До кінця 2020 року між ЄС і Британією діятиме перехідний період. В цей час сторони повинні домовитися про подальші основні засади співробітництва і вирішити спірні моменти.

На цей період британці фактично залишаться у всіх економічних і митних союзах ЄС, проте не матимуть впливу ні на які рішення офіційного Брюсселя.

Після завершення перехідного періоду Британія зможе вести самостійну внутрішню і зовнішню політику, укладати торговельні та інші угоди. До цьому британці йшли 4 року, проголосувавши за вихід із ЄС ще влітку 2016 року.

Коронавірус озвірів, жертв може бути в рази більше: нові подробиці

Китайці продовжують гинути від смертельного коронавіруса 2019-nCoV.

За інформацією Державного комітету охорони здоров'я Китаю, за останню добу померли ще 45 осіб. Таким чином, загальна кількість жертв смертельного коронавіруса досягло 258 осіб.

За останню добу, за інформацією фахівців, також зросла кількість випадків захворювання. Станом на сегодяшнее ранок, кількість хворих збільшилася до 11 791.

Дослідники з Гонконгу також прийшли до висновку, що близько 75 тисяч людей могли заразитися коронавірусом в Ухані.

Використовуючи математичні моделі, вчені підрахували, що кількість постраждалих коливається від 37 304 до 130 330.

"Показники можуть бути значно вище кількість підтверджених випадків, оскільки не всі заражені звертаються за медичною допомогою", - стверджує один із співавторів проекту Габріель Леун.

Азіатські фахівці стверджують, що за відсутності "детальної хронології звернень пацієнтів з передбачуваними або підтвердженими симптомами коронавіруса, справжні масштаби епідемії та її пандемічний потенціал залишаються незрозумілими".

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву

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