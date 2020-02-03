Жорстока розправа в центрі Києва: у столиці розпочалася спецоперація
У центрі Києва на вулиці Саксаганського вбили пластичного хірурга Андрія Сотника.
Поліція оприлюднила прикмети злочинця, який застрелив чоловіка в самому центрі Києва ввечері, 2 лютого.
"Поліція розшукує підозрюваного у вбивстві хірурга Андрія Сотника. За попередніми даними, його зріст 170-175, кавказька зовнішність. Середньої статури, одягнений у чорні джинси, куртку і шапку, при собі зброю!" - йдеться в повідомленні.
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У поліції зазначили, що характер смертельних поранень говорить про те, що кіллер під час вбивства використовував гладкоствольну зброю, ймовірно обріз.
У столиці оголошений оперативний план "Сирена", спрямований на затримання злочинця. Пересування вбитого до і після розстрілу зараз намагаються відстежити за системою відеоспостереження "Безпечне місто".
Рейтинг Зеленського впав до рекордного мінімуму, розкриті реальні цифри: "Не більше..."
Рейтинг президента Володимира Зеленського на поточний момент становить не більше 15%. Про це повідомив політолог, директор Інституту трансформації майбутнього Олег Соскін.
Експерт впевнений, що всі інші цифри - це маніпуляції.
«Крім того, Зеленському допомагає утримуватися тотальний захоплення всіх гілок влади. Він контролює СБУ, Офіс прокурора, суддівський корпус, Раду і всі інші структури. Плюс – йде цькування свободи слова та знищення всіх незалежних ресурсів. ЗМІ бояться пискнути що-небудь проти Зеленського, щоб не почалися репресії проти них під виглядом боротьби з корупцією», — заявив Соскін.
Теракт потряс столицю: "тіла прямо на тротуарі", подробиці і кадри атаки
Теракт стався на півдні Лондона 2 лютого.
Відомо, що кілька людей отримали ножові поранення, а нападник був застрелений поліцією.
«Нападник був застрелений озброєними поліцейськими в Стретеме. За неточної інформації - кілька людей отримали ножові поранення. Обставини з'ясовуються», - заявили в поліції британської столиці.
Буквально відразу з'явилася інформація про схожий інцидент в бельгійському Генті. За попередньою інформацією темношкіра жінка з ножем поранила двох перехожих. Поліцейські нейтрализировали її, поранивши руку.
Нагадаємо, потужний вибух прогримів в столиці, почалася стрілянина: перші подробиці і кадри пекла.
Як повідомляла Politeka, потужний вибух у фешенебельному готелі: жертвами теракту стали топ-шишки, нові деталі трагедії.
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