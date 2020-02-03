Синоптики оновили прогноз погоди на лютий

У 2020 році в Україну так і не прийшла метеорологічна зима. І судячи з прогнозів синоптиків, у цьому році її так і не буде. Як розповіла співробітниця Укргідрометцентру Тетяна Адаменко в коментарі «Сьогодні», за останні 100 років середньорічна температура в Україні зросла на 2 градуси, а кожна зима тепліша попередньої.

За прогнозами синоптиків, лютий цього року буде теплим. У першій половині місяця очікується незначне похолодання в північних регіонах, а друга половина місяця буде радувати українців теплом. Правда, за словами метеорологів, відсутність морозів та снігу може вплинути на врожай. Незважаючи на те, що озимі культури завдяки теплу збереглися практично в повному обсязі і не постраждали від морозів, їм можуть загрожувати хвороби і шкідники.

Як розповів фермер Данило Левченко, морози вбивають збудників хвороб і шкідників. Без морозів гризунів, які знищують урожай, буде більше. А грибок і хвороби можуть вразити не тільки посіви, але й фруктові дерева. За словами фермера, не від усіх видів грибка можна вилікувати рослини.

Крім цього, рослинам не вистачає води, що негативно позначається на їх рості. Експерти відзначають, що в лютому-березні врожаю критично потрібна вода. Якщо опади прийдуть в Україну, проблема з дефіцитом води буде вирішена.

"Але на сьогодні такої впевненості немає. Половина лютого, за прогнозами, буде з недостатніми опадами, щоб компенсувати дефіцит, який з'явився на кінець осені. А в березні може бути що завгодно", - розповідає Адаменко.

Додамо, що дефіцит води спостерігається не тільки на полях. Українські водойми через мізерні опади наповнюються лише на 70% від норми.

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