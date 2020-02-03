Уряд вирішив з'ясувати доходи громадян, а також планує запустити «єдиний реєстр українців»

Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, передає Politeka.

«Ми будемо працювати далі для того, щоб розподілити по окремим населеним пунктам - там досить велика робота. Ми хочемо отримати статевий і віковий розподіл населення по окремих регіонах, окремих населених пунктах, по окремих районах. Далі ми дамо інформацію про офіційних доходах - це також буде досить цікава інформація», – пояснив чиновник.

Така ініціатива міністра розлютила українців. Вони вимагають для початку підняти рівень життя в країні, розібратися, звідки у можновладців такі величезні зарплати, а вже потім лізти з ревізією в кишені простим громадянам.

«Я й сама за ними встежити не можу! Тільки отримала пенсію 1640, а через 2 дні десь поділися! Я так міцно тримала в руках, а вони, як вода .... Може, Гончарук підкаже мені, куди ж вони діваються?», «А за своїм доходами вони теж будуть пильно стежити???», «За своїми постеж. Коли будеш давати нормальну пенсію?», «Ви за собою слідкуйте!!!!! Люди мають їхати за кордон, щоб якось прожити, то вони ще...», «Да, створювати робочі місця, щоб люди не виїжджали, мізків не вистачає, а обдирати останню шкуру просто, люди, нас виживають з нашого будинку. Пан прем'єр, зупиніться, поки не пізно», – обурюються користувачі мережі.

Раніше ми писали про те, що Андрій Пальчевський різко розкритикував роботу українського уряду.

«Ми чекали, що за цей час, вже рік скоро буде, президент Зеленський при владі, буде чітко показано новим урядом, куди ми йдемо, хто буде покараний. Питання ті ж, хто винен, і що робити. Так ні відповіді ні на те, ні на інше», – заявив він в ефірі одного з телеканалів.

Нагадаємо, Гончарук потягнув рейтинг Зеленського на дно.

Як повідомляла Politeka, Зеленський поставив крапку в питанні відставки Гончарука: "Він звільнить крісло, коли...".

Також Politeka писала, що Пальчевський жорстко висловився про відставку Гончарука і пройшовся по його Кабміну.