Заборонений в Україні російський співак Григорій Лепс назвав винною політику в конфлікт України і Росії

Про це він заявив в інтерв'ю "Московському комсомольцю".

За його словами, політика розділила країни.

"Ми зараз живемо в обставинах, які часто диктують крім нашої волі вельми сумну дилему: або ти займаєшся політикою, або політика рано чи пізно займається тобою, що набагато страшніше. Ми в деякій мірі популярні, відомі, улюблені люди, ми співаємо пісні, нас чують мільйони і так далі і тому подібне…", - вважає він.

Він також підкреслив, що нормальній людині будь-яка війна чужа.

"І якщо музиканта запитують про якісь політичні розбіжності з тією чи іншою країною, то він повинен висловлюватися досить коректно, що в загальному-то я і намагаюся робити. Але все це, на мій погляд, неправильно. А будь-якій нормальній людині, включаючи мене, будь-яка війна чужа. Чого вже тут говорити", - поскаржився він.

Крім того, співак прокоментував те, що в Україні він ворог:

"Ну, зараз там все — вороги. Сперечатися з українськими політиками не буду", - уклав він.

Раніше Лепс заявляв, що Росія не воює з Україною і що "українці між собою там намагаються розібратися".

Він висловив надію, що все нормалізується, все забудеться, як страшний сон. І ми будемо жити, як і раніше дружно, у мирі і злагоді.



Також співак став частиною чорного списку через незаконне перетинання державного кордону України, виправдання російської агресії і підтримки російського окупаційного режиму в Криму.

Нагадаємо, що Лепс не стримався і різко висловився про нову ставленика Путіна.

Нагадаємо, Лепс зробив скандальну заяву про окупацію Криму.

Як повідомляла Politeka, Григорій Лепс поплатився за любов до Путіна.