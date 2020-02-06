Дивіться, як привітати всіх Ксюшо і Оксан з іменинами

Що означає ім'я: Ксенія

Це ім'я прийшло до нас із Стародавньої Греції. Слово “Ксенос” означає “чужинка”, “мандрівниця” або “гостя”. Давним давно греки зустрічали своїх гостей колючими віршами з двох рядків. Саме їх називали “ксеніями”. Цікаво, що Чорне Море на давньогрецькій звучить, як “Понт Евксинський” — “гостинне море”.

В Україні багато століть тому прижилася інша версія “Ксенії” — Оксана. У Росії також є свій різновид — Аксінья. У 2020 році можна зустріти всі три варіанти.

Сьогодні, 6 лютого, шанують Ксенію Петербурзьку. В народі її ще називають "Ксеньюшкою Блаженною". Свята пророкувала майбутнє і благословляла тих, хто до неї звертався.

Характер Ксенії

Дівчата з цим ім'ям часто бувають самозакоханими і горделивыми. Їм не вистачає самоіронії. Тому на кожен жарт Ксенія відповідає різко. А може й затаїти образу на якийсь дрібний вчинок.

Зате носії імені цінують свою репутацію. Тому добиваються великих успіхів в навчанні і кар'єрі. Найчастіше процвітають в гуманітарних дисциплінах. Незважаючи на свою вразливість, Ксенія може стати вірним другом. Вона любить, коли з нею радяться, і завжди щиро намагається підказати вихід із ситуації. Крім того, ніколи не бреше і не лукавить в спілкуванні з друзями. Людей приваблює її чесність і співчуття.

Дорослішаючи, Ксенія намагається якомога швидше здобути незалежність, щоб самостійно розпоряджатися своїм життям. І це їй непогано вдається, адже дівчина завжди знає, чого хоче, і впевнено йде до своєї мети. При цьому облатели цього імені не люблять програвати і завжди важко переживають свої поразки.

Сумісність з чоловічими іменами

Більшість Оксан — це відповідальні та норовливі натури. Вони не поспішають закохуватися, але проводять багато часу в чоловічому суспільстві. Ксениям не цікаві випадкові інтрижки. Дівчата з таким ім'ям шукають надійного партнера і міцних сімейних відносин. А знайшовши потрібного чоловіка, Ксюша буде рада забути про свою самовпевненість і спертися на його плече.

У Ксенії великі шанси на міцні стосунки з Анатолієм, Адріаном, Віктором, Владиславом, Давидом, Гнатом, Леонідом, Леонтієм, Митрофаном, Мойсеєм, Ренатом і Тимуром.

Поганий союз у Ксенії, швидше за все, буде з Артемієм, Булатом, Захаром, Іваном, Іраклієм, Казимиром, Корнилієм, Михайлом, Мироном, Никанором, Олегом, Павлом, Петром, Романом, Яном.

Знамениті Ксенії

Ксенія Собчак — популярна російська телеведуча, журналіст, продюсер і політик. Вже довгі роки веде реаліті-шоу «Дом-2» В 2018 році балотувалася на посаду президента Росії.

Ксенія Бородіна — російська телеведуча, актриса і діджей.

Оксана Байрак — український режисер, акторка і сценарист.

Оксана Білозір — народна артистка України, екс-депутат Верховної Ради.

Оксана Марченко — відома українська телеведуча і найкрасивіша жінка 2011 року за версією журналу «Viva».

Поздоровлення у віршах, листівках і прозі

Не забудьте в це свято привітати всіх знайомих Оксан, Ксюшо і Аксиний. Можливо, вони і самі не знають про свої іменини. А отримати вірші, листівки або прикольні картинки в повідомленні завжди приємно. В месенджерах дівчатам варто відправити прикольні картинки. Зрештою, красива і душевна проза ніколи не виходить з моди.

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здорoв'я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

Джерело: Pinterest

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Хай Оксану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

То шанувальники годинами будуть слухати.

Джерело: Главред

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Моя улюблена подружко, Ксенія, з Днем ангела тебе! Нехай в очах завжди сяє радість, в голові не буде похмурих думок, а на серці завжди буде радісно. Щоб ти щиро кохала і була коханою. Великого щастя на все життя!

Джерело

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З радістю вітаю тебе, Оксано, з Днем ангела. Бажаю, щоб ти цвіла і благоухала, незважаючи на зиму за вікном. Щоб небесна заступниця охороняла тебе від бід і помилок. Частіше даруй людям свою чудову посмішку. Нехай не гасне вогонь у твоєму серці.

Джерело: Вonnycards

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З іменинами, мила Ксенія! Нехай у цей день ангел зарядить тебе позитивною енергією на весь рік. Від себе побажаю щастя, взаємного кохання, непробивного здоров'я. А найголовніше, щоб в душі завжди панувала радість і спокій, незважаючи на всі життєві проблеми і негаразди.

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