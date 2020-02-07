Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть в березні 2020 року

Про це пише Politeka.net.

В наступному місяці українцям знову пощастить і вони будуть відпочивати цілих десять днів.

Це пов'язано з тим, що в першому місяці весни з'являється додатковий вихідний через Міжнародний день жінок, який випадає на неділю8 березня.

Відповідно, свято переноситься на понеділок і українці отримують додатковий вихідний.

У той же час п'ятниця перед 8 березня не стане скороченим днем, оскільки Міжнародний жіночий день припадає на неділю.

І цей день все ще залишається офіційним державним святом, незважаючи на всі дискусії щодо можливого скасування святкування 8 березня в Україні.

Варто також зазначити, що 2 березня починається Великий піст у православних українців, який триватиме до 18 квітня. Цей пост вважається найсуворішим, триває сім тижнів і закінчується в день Паски, яку в цьому році Україна святкуватиме 19 квітня.

Раніше ми розповідали про те, що президент Володимир Зеленський виніс вердикт щодо відміни 8 березня в Україні. Нагадаємо, що ключовим натхненником скасування святкування 8 Березня в Україні був екс-голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, який подав таку ідею восени 2017 року.

Втім, більшість українців негативно относлись до цієї ідеї. Не підтримав її і нинішній президент Володимир Зеленський, який ще в 2018 році, будучи актором, заявив, що свято 8 березня потрібне.

"Для мене 8 березня близьке і приємне свято, бо 8 березня я звик вітати своїх улюблених жінок. Наші мами, бабусі, наші перші вчителі, я до них дуже трепено ставлюся, дочки, у мене є донечка - хочеться їх привітати. Це справжнє жіноче свято. Вони всі чекають. Ти даруєш квіти. Ну коли ще?", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що історія цього свята в цьому контексті не так важлива.

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