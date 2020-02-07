У Росії розслідують причетність молодого анестезіолога до вбивств ветеранів у госпіталі

Історія почалася з того, що один з користувачів мережі похвалився на Двачі (анонімний форум), що вбив більше 10-ти осіб. Свій пост він супроводив фотографією свого робочого одягу з бейджем медичного брата-анестезиста Сергія Володимировича. Прізвище на фото він прикрив пістолетом. Анонім написав, що за більш ніж 10 вбивств його не посадили.

«Просто відключаю від ШВЛ (штучної вентиляції легенів), і спостерігаю за агонією, дуже кумедно, як вони очі пучать і намагаються вдихнути, але не виходить», - написав він на форумі.

За даними російських Телеграм-каналів, чоловіка знайшли. Ним нібито виявився медичний брат-анестезист з Кіровського обласного госпіталю для ветеранів воєн. Користувачі мережі навіть знайшли його в списках медпрацівників.

Коли інформація набула розголосу в мережі, нею зацікавився Слідчий комітет РФ і Міністерство охорони здоров'я. За даним фактом проводять перевірку.

Сам підозрюваний у розмові з керівництвом зазначив, що ніколи не сидів на форумі «Двач». Про скандальний пост молодий чоловік нібито нічого не знає. У госпіталі провели перевірку, зазначивши, що під час чергування цього лікаря пацієнти не вмирали. Також у закладі заявили, що представлений на фото одяг не належить працівникам госпіталю.

Пізніше в мережі з'явився відеоролик, на якому медик вимагає залишити його і його сім'ю в спокої, і в черговий раз повідомив, що він не має ніякого відношення до людини, яка повідомила про злочини.

Зазначимо, що це не перша подібна історія. У 2018 році стало відомо, що американський хірург роками калічив і вбивав людей. За час роботи його жертвами стали 37 пацієнтів. У пресі хірурга прозвали «Доктор смерть».

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