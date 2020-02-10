З'явилася нова інформація з круїзного лайнера, де було зафіксовано спалах смертельного коронавіруса 2019-nCoV

Про це в коментарі журналістам розповів директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев, передає УНН.

Повідомляється, що українця з підозрою на коронавірус вже помістили в медичний заклад, і його особу встановили дипломати.

"Є один інфікований громадянин України, член екіпажу круїзного лайнера, який знаходиться на рейді біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщений у лікарні. Стан задовільний. З госпіталізованим підтримується зв'язок. Ситуація на контролі міністра закордонних справ і Посольства України в Японії", - заявив Погорєльцев.

Дипломат також додав, що українцю в Японії надається кваліфікована медична допомога, зараз хворий "почуває себе нормально".

Українець з підозрою на коронавірус проведе 14 днів у місцевій клініці. В профільному комітеті Ради також заявили, що МОЗ України щодня буде відслідковувати його стан здоров'я.

"Зараз українець знятий з лайнера, який перебуває на карантині біля берегів Японії, і перевезений в японську лікарні столичного регіону. Там він перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів. Серед підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV на лайнері, станом на 9 лютого 2020 року, - громадяни наступних країн: Японії - 28 осіб, США - 14, Австралії - 7, Канади - 7, Гонконг - 3, Китаю - 2 , Нової Зеландії - 1, Філіппін - 5, Аргентини - 1, Великобританії - 1 та України - 1", - йдеться в повідомленні.

станом на ранок 10 лютого жертвами смертельного коронавіруса вже стали 910 чоловік. Тільки за останню добу 99 осіб померли.

У Нацкомісії з охорони здоров'я Китаю підкреслили, що загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 40 533 людини. Крім цього, медикам вдалося вилікувати понад 3300 пацієнтів.

Варто відзначити, що на круїзному лайнері Diamond Princess, на борту якого знаходяться 25 громадян України, зберігається важка обстановка. Судно, де було зафіксовано спалах коронавіруса, все ще перебуває в карантині в Японії.

Як розповів один з членів екіпажу, паніки на судні немає, але коронавірусом вже заразилися понад 60 осіб, в тому числі і українець.

"Всі пасажирські зони закриті. Всі сидять в каютах. Тільки члени екіпажу працюють. 40 осіб зняли з лайнера і забрали в госпіталь. Паніки немає. Всі ходять в масках і рукавичках", - розповів член екіпажу.

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