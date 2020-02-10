Процес не впливає на безпеку в регіоні

Повне розведення військ і сил на Донбасі суперечить Мінськими угодами

Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава Міноборони України Андрій Загороднюк, передає РБК.

За його словами, розведення військ не впливає на безпечну ситуацію.

Міністр оборони також заявив, що Україна виступає проти розведення сил по всій лінії зіткнення на Донбасі.

Загороднюк у спілкуванні з журналістами зазначив, що даний процес суперечить Мінськими угодами, тому це питання Міноборони глибоко дослідило спільно з Генштабом, на засіданнях Ради нацбезпеки і оборони та інших силових відомствах.

"Це, по-перше, суперечить мінськими угодами. Мінські угоди говорять, що іноземні військові формування повинні покинути Україну, а незаконні військові формування повинні роззброїтися і розформуватися. Звичайно, якщо старі угоди замінюються новими, то нові мають більше пріоритету, а нові могли б говорити про розведенні. Тому ми фактично ускладнили б будь-які спроби реалізувати Мінські угоди в цій частині", - пояснив миистр оборони головні нюанси.

Підсумовуючи, Загороднюк додав, що в разі відводу сил біля лінії зіткнення можуть працювати ворожі ДРГ і снайпери, тому розведення ніяк не впливає на безпеку в регіоні.

"Тому що якщо є політична воля у тієї сторони до ескалації конфлікту, два кілометри особливої різниці не зроблять. Це не проблема для снайперів, для диверсійно-розвідувальних груп", - резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про загибель легендарного українця, який врятував близько 400 життів. Зокрема, на Донбасі помер ветеран АТО і парамедик Ігор Неділько (Фаш).

Ігор Неділько протягом шести років не залишав передову, а за час служби у складі "Ангелів Тайри" врятував близько 400 чоловік.

У легендарного парамедика на мирній території 14-річний син.

Також відомо, що Ігор Неділько воював спершу в складі 129 ОРБ. У 2015 році він перейшов у 28 омбр 18 окремого мотопіхотного батальйону, де служив до квітня 2017 року. Останні два роки був парамедиком у складі "Ангелів Тайри". Також був волонтером у "Самообороні Маріуполя".

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