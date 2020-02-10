Знаменитий російський актор і режисер Микита Міхалков вважає, що Україну можна повернути під вплив РФ тільки за допомогою військового конфлікту

Таку заяву він зробив на одному з політичних шоу, які відбулися на «Першому каналі».

Як зазначає режисер — це саме Україна проводить агресивні дії в бік сусіда, хоча ніяких причин для цього немає.

Також, він розповів, що за роки незалежності в Україні виростили молодих людей, які проти союзу з РФ: «Ми дали вам все — свободу, газ. Ви за нього сплачуєте. Сім'ї живуть на дві країни. Все відмінно. Так чому ж зараз все помінялося?», - вдався в питання Міхалков. Тепер же, впевнений Міхалков, повернути свою перевагу над Україною РФ може лише за допомогою «війни і крові».

Водночас, режисер назвав українців і росіян братніми народами. І зізнався, що любить і поважає громадян України.