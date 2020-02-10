Знаменитий російський актор і режисер Микита Міхалков вважає, що Україну можна повернути під вплив РФ тільки за допомогою військового конфлікту

Таку заяву він зробив на одному з політичних шоу, які відбулися на «Першому каналі».

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Як зазначає режисер — це саме Україна проводить агресивні дії в бік сусіда, хоча ніяких причин для цього немає.

міхалков

Також, він розповів, що за роки незалежності в Україні виростили молодих людей, які проти союзу з РФ:
 
«Ми дали вам все — свободу, газ. Ви за нього сплачуєте. Сім'ї живуть на дві країни. Все відмінно. Так чому ж зараз все помінялося?», - вдався в питання Міхалков.

Тепер же, впевнений Міхалков, повернути свою перевагу над Україною РФ може лише за допомогою «війни і крові». 

Водночас, режисер назвав українців і росіян братніми народами. І зізнався, що любить і поважає громадян України.

Раніше скандальний російський актор Іван Охлобистін, відомий своєю любов'ю до бойовиків на Донбасі, вибухнув бурхливою істерикою в соцмережах після створення в Україні помісної Православної церкви.

Охлобистін

Попри те, що Охлобистін і сам мав відношення до церкви (актор, як відомо, був священиком РПЦ, а зараз відсторонений від служіння) слів він не підбирав.

«Яка віра? Який томос? Душити зрадників… Ми відберемо у них все, ми змусимо їх вірити в те, що нам зручно. Їм не звикати. Ми завжди так робили. Шкода, що у них коротка пам'ять»,  - пообіцяв Охлобистін.