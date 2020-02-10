Знаменитий російський актор і режисер Микита Міхалков вважає, що Україну можна повернути під вплив РФ тільки за допомогою військового конфлікту
Таку заяву він зробив на одному з політичних шоу, які відбулися на «Першому каналі».
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Як зазначає режисер — це саме Україна проводить агресивні дії в бік сусіда, хоча ніяких причин для цього немає.
Тепер же, впевнений Міхалков, повернути свою перевагу над Україною РФ може лише за допомогою «війни і крові».
Раніше скандальний російський актор Іван Охлобистін, відомий своєю любов'ю до бойовиків на Донбасі, вибухнув бурхливою істерикою в соцмережах після створення в Україні помісної Православної церкви.
Попри те, що Охлобистін і сам мав відношення до церкви (актор, як відомо, був священиком РПЦ, а зараз відсторонений від служіння) слів він не підбирав.
«Яка віра? Який томос? Душити зрадників… Ми відберемо у них все, ми змусимо їх вірити в те, що нам зручно. Їм не звикати. Ми завжди так робили. Шкода, що у них коротка пам'ять», - пообіцяв Охлобистін.
Нагадаємо, розкрилися подробиці трагедії з дівчиною онука Михалкова.
Як повідомляла Politeka, очманілий Міхалков зібрався силою "повернути українців", на межі божевілля.
Також Politeka писала, що скандальний Михалков "передбачив" Україні лякає майбутнє.