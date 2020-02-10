Заступник голови департаменту міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Польщі Мирослав Пшевольник розповів про нову міграційну політику і майбутніх обмеження

Чиновник заявив, що зараз міністерство включена новою версією міграційної політики, яка буде працювати вже через кілька місяців. Про це повідомляє Укрінформ.

“Зараз триває робота над новою версією міграційної політики, її принципи у нас будуть через 3-4 місяці, їх ще має затвердити уряд. Загалом це займе до півроку”, - зазначив представник міністерства.

Пшевольник додав, що зараз є чотири принципи міграційної політики: захист польського ринку праці, взаємозамінність працівників, циркуляр-ность перебування трудових мігрантів, а також заповнення прогалин у тих регіонах, де немає робочих рук.

Чиновник упевнений, що "Не може бути мови про тривалих строках працевлаштування в Польщі - лише обмежені". Також додав, що раніше українці найбільше працювали в Мазовецькому воєводстві (адмін. центр Варшава) - 70%. Зараз цей показник у два рази менше - 35%. Інші працюють в інших регіонах.

Представник міністерства розповів, що на сезонну роботу було видано 130 тисяч дозволів. Це на 5 тисяч більше, ніж у 2018 році. 98% з них отримали українці.

Також Польща видала 1,6 мільйона дозволів про намір працевлаштування. Це на 100 тисяч більше, ніж у 2018. 91% з них отримали українці. Скільки з них були використані, невідомо.

Пшевольник також розповів, що Польща все більше конкурує з країнами Заходу в плані зарплат. В цьому році мінімальна оплата праці становить 17 злотих, що понад 110 гривень. Мінімальна зарплата в місяць - 2,6 тисячі злотих, що майже 17 тисяч гривень. До 2024 року, як прогнозує уряд, зарплата буде 4 тисячі злотих, що становить 26 тисяч гривень.

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