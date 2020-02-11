Погода в Україні 11 лютого продовжить погіршуватися. Синоптики попереджають про опади та шквальний вітер

Такий невтішний прогноз погоди на вівторок представив Укргідрометцентр. Синоптики уточнюють, що опади вкриють всю територію країни. Українців чекає дощ з мокрим снігом і шквальний вітер.

Очікується, що в північних і центральних областях вночі температура підніметься до 0…+1, а вдень – до +4…+6 градусів.

У свою чергу, на заході температура вночі становитиме від -1 до +1, а вдень підніметься до +4…+7.

У східних регіонах вночі стовпчики термометра покажуть від -6 до -1, а вдень потеплішає до 0…+3 градусів.

На півдні 11 лютого очікується від -2 до +1 градуса вночі та від +2 до +9 днем.

Також синоптики попередили про те, що в більшості областей пориви вітру досягнуть 15-20 м/с, а в Карпатах пройде справжня хуртовина при поривах вітру 20-25 м/с.

Зазначимо, що негода в Україні вже встигла наробити лиха. Так, раніше ми писали про те, що через шквальний вітер під Львовом повалені дерева пошкодили залізницю. НП сталася у Львівській області у понеділок, 10 лютого.

Представники компанії розповіли про те, що сильний вітер повалив дерева прямо на ділянку залізниці. Це призвело до затримки руху кількох поїздів.

«Шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір - Дубляни - Дрогобич, Любінь Великий - Комарно - Коропуж, Персенківка - Старе Село», - розповіли в «Укрзалізниці».

На ліквідацію наслідків негоди були відправлені комунальники. Відомо, що за ПП виявилося затримано рух поїздів № 357 Київ – Рахів, № 146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.

«Укрзалізниці» закликали уважно слідкувати за оголошеннями на вокзалах у зв'язку з можливими змінами у розкладі руху інших поїздів.

Нагадаємо, сильний шторм обрушився на Україну, зруйнована залізниця: екстрену заяву Укрзалізниці.

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