Законопроект про введення драконівських штрафів вже внесений у Верховну Раду

Як передає Politeka.net, про це йдеться на офіційному порталі Парламенту.

Зокрема, Кабінет міністрів пропонує посилити покарання українцям за хибні виклики швидкої допомоги, поліцейських або інших екстрених служб.

Відомо, що відповідний законопроект №3046 був внесений у Парламент вчора, 10 лютого. На даний момент текст скандального документа ще не опубліковано на сайті Ради. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Новим законопроектом Кабінет міністрів пропонує встановити, що штраф за хибний виклик спеціальних служб складе від 3400 до 10200 гривень. Раніше він становив від 51 до 119 гривень.

"Посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Раніше ми розповідали про те, що в Раді підготували українцям нові драконівські штрафи за неправильну парковку. Нардепи планують різко посилити законодавство за паркування в недозволених місцях.

Такий висновок можна зробити з проекту закону №2628, який вже зареєстрований на сайті Верховної Ради і переданий на розгляд в профільний комітет.

Так, законопроект передбачає збільшення штрафу за стоянку в забороненому місці з 510 грн до 3400 грн. Набагато більш суворі санкції передбачені для тих, хто паркується на місцях для водіїв з інвалідністю - їм доведеться вкласти 34 тис грн. Аналогічний штраф передбачений для тих “хитрунів”, хто без підстав використовує знак "водій з інвалідністю".

Також законопроект передбачає спрощену процедуру фіксації доказів порушення правил паркування. Тепер для цього достатньо фотофіксації.

Нагадаємо, киян почнуть штрафувати в метро: кого і за що будуть карати.

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