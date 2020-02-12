Синоптики дають різні прогнози на весну 2020: від диких морозів до цілковитої посухи. Так до чого ж готуватися українцям?

Фахівці Gismeteo обіцяють жителям України дощовий кінець лютого і неймовірно теплий початок березня. Температура повітря в перших числах наступного місяця досягне +11... +15 градусів, вночі також очікується "плюс". Погода встановиться сонячна та малохмарна.

Морози більше 10 градусів, які налякали українців 8-9 лютого, згідно інформації Gismeteo, більше не повторяться.

Разом з тим ряд народних синоптиків прогнозують іншу картину. За інформацією Володимира Деркача, перші два місяці весни будуть холодними, а в першій половині березня ймовірні навіть денні морози. Квітень буде прохолодним, справжнє тепло прийде лише в травні.

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Ще один експерт Леонід Горбань дав більш страхітливий прогноз на весну 2020. За його інформацією, морози триватимуть як мінімум до середини березня. Квітень буде також холодним, а ось травень здивує неймовірною спекою і засухою (в середині місяця 2 тижні без опадів).

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Потепління, яке українці можуть спостерігати в останні роки, а особливо цієї зими, прокоментував директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. За словами експерта, у найближчий час тенденція до підвищення температурного режиму в зимовий період нікуди не дінеться.

Цей процес вплине на весну: замість трьох місяців буде один. А літо стане більш тривалим і спекотним.

"Різкий перехід від зимових процесів до літніх стає характерним. А загальна тенденція до підвищення температури літнього періоду зберігається і підтверджується практично кожен рік", - зазначив Кульбіда.

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