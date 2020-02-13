Нардеп від фракції "Слуга народу" Юлія Діденко пропонує ввести в Україні прогресивну шкалу оподаткування

Про це пише Politeka.net з посиланням на текст законопроекту.

Про зміни йдеться в законопроекті №2758-1, який був опублікований на сайті Ради.

Зараз в Україні діє фіксована ставка оподаткування доходів громадян у розмірі 18%. Нардеп пропонує змінити систему для зменшення кількості "чорних" зарплат, а також зниження масштабів трудової міграції та підвищення інвестиційної привабливості країни.

Прогресивна шкала передбачає, що люди з меншими доходами будуть сплачувати менше податків. Так, ті, хто отримує офіційно до однієї мінімальної зарплати (4723 грн) в місяць, будуть сплачувати за ставкою 10%. Українці з доходами від однієї п'яти мінімальних зарплат заплатять 15%.

Найбільше заплатять ті українці, чиї доходи вище п'яти мінімальних зарплат (на даний момент 23,6 тисяч гривень). Ставка буде на 20% вищою за суму перевищення бази оподаткування над 5-кратним розміром мінімальної заробітної плати.

"Ставка податку дорівнюватиме податку з 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати, плюс 20 відсотків від суми перевищення бази оподаткування над 5-кратним розміром мінімальної заробітної плати", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали про те, що в Раді підготували українцям нові драконівські штрафи за неправильну парковку. Нардепи планують різко посилити заходи за паркування в не призначених для цього місцях.

Про це йдеться в законопроекті №2628, який вже зареєстрований на сайті українського парламенту і переданий на розгляд в профільний комітет.

Так, законопроект передбачає збільшення штрафу за стоянку в забороненому місці з 510 грн до 3400 грн. Значно більш суворі санкції передбачені для тих, хто паркується на місцях для водіїв з інвалідністю - їм доведеться вкласти 34 тис грн.

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