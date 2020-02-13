Погода в Україні в найближчі дні очікується маловітряна і без опадів
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Згідно з прогнозом, в більшості областей України нарешті вітер заспокоїться, очікується південний, опади малоймовірні і навіть можна буде побачити сонце.
Тільки у західних областях очікується хмарність, пройдуть мокрий сніг і дощ.
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При цьому синоптик застерегла туристів.
"Туристам бажано гори завтра пропустити. Близькість циклон, атмосферний фронт", - зазначила вона в повідомленні.
Температура повітря завтра вдень коливатиметься в межах + 1 + 6 градусів, на півдні + 5 + 8, у Криму до +10 градусів.
У Києві 14 лютого ні дощу, ні снігу не очікується. Вітер південний, невеликий, максимум помірний. Вночі підморозить до -2-4 градусів, а вдень потеплішає до +5 градусів.
15 лютого погода особливо не зміниться, хіба на Півночі трохи більше стане хмар, і з'являться невеликі опади. Але нічого істотного.
Зазначимо, глава Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська раніше заявила, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни.
Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.
Вона уточнила, що морози в Україні та снігопади можуть наскочити навіть навесні, як це вже було 23 березня 2013 року.
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