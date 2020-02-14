Любов Полєжай з співмешканки Віктора Януковича перетворилася у велику землевладелицу і мати його третього сина

Про це повідомляє Politeka.net

Нагадаємо, що на своєму телеграм-каналі українська журналістка Соня Кошкіна повідомила сенсаційну новину про народження у Віктора Януковича і його коханої Любові Полєжай сина Григорія.

"І про кохання. Віктора Федоровича Януковича можна вітати. Молодий батько.

Власне, вже більше півтора роки - ближче до двох. Син Григорій. Від молодої дружини Люби", - написала Кошкіна.

Відзначимо, що раніше в інтернеті вже ходили чутки про можливого третього сина Віктора, проте достовірно про це нічого не відомо. Кошкіна поки не повідомила, звідки в неї ця інформація, проте відомо, що вона ділиться инсайдами з життя української еліти не вперше.

Про стосунки Віктора Янукович з Любов'ю Полежай (в дівоцтві Садикова) стало відомо ще під час президентства побіжного політика. Жінка була сестрою куховарки екс-президента.

У Полежай є дочка Марія від першого шлюбу. Під час життя в Україні Полежай володіла салоном краси Crystal Spa і керувала благодійним фондом "Дорога майбутнього". Після втечі Януковича вона покинула Київ і переїхала спочатку до Москви, а потім, як кажуть джерела, в передмістя Сочі.

У лютому 2017 року Янукович в інтерв'ю підтвердив, що розлучився з колишньою дружиною Людмилою та проживає разом з Полєжай.

ЗМІ з'ясували, що побіжний президент влаштувався на російському курорті Сочі. Там він відбудував собі шикарний особняк на вулиці Єсауленко в Хостинском районі. Місцеві жителі жартома називають будинок «Межигір'ям». Він вважається своєрідним орієнтиром для ріелторів.

Віктор Янукович також почав скуповувати землю гектарами в Сочі, за допомогою судів «віджимаючи» у місцевих жителів ділянку з озером в заповідній зоні. Офіційним покупцем землі значиться співмешканка екс-президента Любов Полєжай.

Також нагадаємо, що Віктора Януковича є двоє синів від дружини Людмили Янукович, з якої вони перебували у шлюбі 45 років. Старший син Олександр Янукович під час його президентства був залучений в ряд скандалів, пов'язаних з відмиванням грошей.

Молодший син екс-президента, якого також звали Віктор, за офіційною версією, загинув у березні 2015 року під час одтиха в Іркутській області РФ.

Нагадаємо, що Янукович з коханкою приховують сина, з'явилися подробиці: "Молодий батько"

Нагадаємо, з'явилося фото нового «Межигір'я» Януковича в РФ: росіяни в люті від свавілля.

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