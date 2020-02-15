В Україні за розмитнення автомобілів можна буде не платити

Як передає Politeka.net, про це йдеться в законопроекті №2277.

Але таке нововведення торкнеться лише ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які мають I і II категорії інвалідності.

Як зазначено в законопроекті, вони отримають право на безплатне ввезення на митну територію України машин, з моменту випуску яких пройшло не більше 7 років.

Варто відзначити, що "чорнобильці" автоматично позбавляються на безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту після цього.

Також у них не буде права передавати транспортний засіб нікому іншому.

Раніше ми повідомляли, що українським автомобілістам істотно полегшили розмитнення іномарок при ввезенні. Всі процедури тепер доступні онлайн. Спрощення процедури дозволить власникам авто заощадити на послугах митних брокерів і зробить весь процес більш прозорим.

Сервісом можна скористатися на сайті Державної митної служби України у новому розділі "Ввезення легкового автомобіля".

У особистому кабінеті на сайті кожен охочий може створити декларацію, після чого залишиться тільки відслідковувати її поточний статус.

Також ми повідомляли, що власники авто на єврономерах влаштували пікет під Офісом президента України.

Активісти вимагали лібералізації ставок розмитнення потриманих авто. Зараз розмитнення нового авто коштує 35-40% від його вартості, розмитнення вживаного обходиться 250-650% від його митної вартості. Протестувальники вимагали, щоб розмитнення будь-якого авто, незалежно від віку, обходилася в 35-40% від його вартості.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили долю «евроблях», життя українців сильно зміниться: «Візьмемо по повній».

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