Міністр юстиції Денис Малюська поділився, як провів День святого Валентина

Як передає Politeka.net, особисті фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Чиновник повідомив, що святкування Дня Валентина обмежилося віртуальними "поцілунками" з дружиною – заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рябчинська – і показав фото, якими вони обмінялися в месенджері.

На скріншоті видно, що у Малюськи дружина підписана одним словом –  "Розумниця".

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Політик прокоментував скріншот з гумором, натякаючи на свою зайнятість.

"Саме так виглядає і цим обмежуються святкування дня святого Валентина у шлюбі з чиновником", - написав він.

Інтернет-користувачі по-різному відреагували на такий пост глави Мін'юсту.
 
"Сподіваюся, ви вчасно зупиніться і весь процес не будете публікувати", "Це так мі-мі-мі! Саме цікаво було як же ви з дружиною вітаєте один одного Я навіть поплакала, що ви так страждаєте! І нічого, що тисячі працівників роками так живуть!", "Клас. Погано, що не разом, але написати "Розумниця", ну от прям надихає! Ви Умнички! Так тримати", - писали користувачі мережі під постом чиновника.
 

Раніше  Денис Малюська розмістив пост в Фейсбук з цікавою фотографією. 

На знімку від міністра не залишилося нічого, крім руки. Варто відзначити, що рука тримає ручку і підписує якийсь документ. 

В пості Малюська розповів, що навіть при смерті підпише наказ про звільнення людей, які будуть "саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва". 

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