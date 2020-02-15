Міністр юстиції Денис Малюська поділився, як провів День святого Валентина
Чиновник повідомив, що святкування Дня Валентина обмежилося віртуальними "поцілунками" з дружиною – заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рябчинська – і показав фото, якими вони обмінялися в месенджері.
На скріншоті видно, що у Малюськи дружина підписана одним словом – "Розумниця".
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Політик прокоментував скріншот з гумором, натякаючи на свою зайнятість.
"Саме так виглядає і цим обмежуються святкування дня святого Валентина у шлюбі з чиновником", - написав він.
Раніше Денис Малюська розмістив пост в Фейсбук з цікавою фотографією.
На знімку від міністра не залишилося нічого, крім руки. Варто відзначити, що рука тримає ручку і підписує якийсь документ.
В пості Малюська розповів, що навіть при смерті підпише наказ про звільнення людей, які будуть "саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва".
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