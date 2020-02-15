Міністр юстиції Денис Малюська поділився, як провів День святого Валентина

Як передає Politeka.net , особисті фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Інтернет-користувачі по-різному відреагували на такий пост глави Мін'юсту.

"Сподіваюся, ви вчасно зупиніться і весь процес не будете публікувати", "Це так мі-мі-мі! Саме цікаво було як же ви з дружиною вітаєте один одного Я навіть поплакала, що ви так страждаєте! І нічого, що тисячі працівників роками так живуть!", "Клас. Погано, що не разом, але написати "Розумниця", ну от прям надихає! Ви Умнички! Так тримати", - писали користувачі мережі під постом чиновника.