До робочого тижня треба підготуватися

Понеділок порадує українців теплою, але вітряною погодою без істотних опадів

З прогнозом погоди на понеділок ознайомила українців на своїй сторінці у Фейсбуці синоптик Наталка Діденко, передає Politeka.net

"Циклон Victoria із кількома центрами, потужний і активний, не дає оговтатися мешканцям західного узбережжя Європи, Великій Британії, Нідерландам, Бельгії, країнам Скандинавії, Балтії від сильного, часом ураганного вітру.

Циклон такий масштабний, що його штурханину відчуємо завтра й ми, українці", - зазначила Діденко.

Синоптик зазначила, що пориви потужного південно-західного вітру будуть нагадувати штормові, у зв'язку з чим непогано навіть пришити "до капелюхів резиночки"

Втім, вітер не завадить приходу значного тепла. Денна температура повітря на більшій частині території України підвищиться до +5+13 градусів . Лише у східних областях затримаються холодні повітряні маси і найближчої вночі температура може впасти до -5-9 градусів, завтра вдень буде +1+ 4 градуси.

При цьому дощів українцям чекати не варто, погода буде переважно сонячною.

порадує Киян суха і тепла погода до +6+9градусів вище нуля, при цьому буде дути поривчастий вітер.

" Початок нового тижня в Україні повсюди буде теплим, проте за опадами та вітром уважно стежимо", - написала Діденко.

Як повідомлялося раніше, глава Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська стверджувала, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на розклад життя в країні.

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