Аномально теплий січень і "знижки" від влади не призвели до істотного зниження сум в платіжках киян

Про це пише "Обозреватель"

Кияни почали отримувати платіжки за комунальні послуги, отримані у січні. При цьому платіжки за опалення шокували, оскільки опинилися в рази більше, ніж за грудень.

Кияни відзначаю, що платіжки часом у чотири рази більше, ніж у грудні. Незважаючи на те, що січень був аномально теплим, а влада заявляла, що знизили ціну на опалення на 22-23%.

Приміром, у київському мікрорайоні Русанівка за опалення невеликої трикімнатної квартири на 60 кв. м за січень нарахували 1565,67 грн. Контраст з груднем величезний, оскільки тоді платіж становив всього 367,90 грн.

"У квартирі було так жарко, що часто вікна були на провітрюванні, а діти ходили в шортах і футболках, що для нашої квартири було не характерно", – розповіла господиня квартири Олена Яременко.

В КП "Київтеплоенерго" запевняють, що справа не в тому, що вони "наганяли" температуру, а в погоді. Комунальники заявляють, що січень виявився значно прохолоднішим за грудень. Тому і прийшли платіжки підвищені.

"У січні середньомісячна температура повітря становила +0,8⁰С проти грудневої +2,7⁰С (тобто в січні середня температура в Києві була нижче на 1,9⁰С)", – заявили комунальники.

При цьому платіжки виявилися значно більше, незважаючи на те, що для споживачів зараз діє знижка 22-23%.

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