Геній сучасності, український художник Іван Марчук дуже ображений на владу

Британська газета The Daily Telegraph до 100 найвизначніших геніїв сучасності зарахувала і нашого співвітчизника - народного художника України Івана Степановича Марчука. Влада не раз обіцяла створити музей його творчості. Президенти в Україні змінювалися, а будівництво так і не почалося.



В інтерв'ю журналістам видання КП в Україні Іван Марчук розповів про свої образи на українську владу.

Художник згадав, що його знайома звернулася до Міністерства культури про будівництво музею Івана Марчука вже до нової влади. Але "слуги народу" відповіли категоричною відмовою: "Так нехай він знаходить собі спонсора, будує музей. І крапка".

"Їм (владі прим.ред.) не потрібно нічого: суспільство, культура, мистецтво... Вони заважають їм. Знаєте, Україна поважає тільки тих, кого вже немає з нами. І це аксіома, тому що це єдина країна, яка віддає данину тільки тим, хто пішов з життя. Будучи на нашій території, нікому не вдавалося прорости до світового рівня. Тільки коли бігли в важкі часи за кордон", - гірко зауважив Іван Марчук.

Також він зауважив, що завжди радить талановитим українцям виїжджати за кордон, адже Україна та країна, яка нічим не може допомогти обдарованим.

"В цьому і вся біда: Україна - країна, яка народжує більше всіх талантів на квадратний метр у світі. Однак їх вона не поливає, не допомагає їм прорости. І я кажу всім обдарованим: "Їдьте з цієї країни". Господь наділяє людину великим талантом, і якщо йому не дають прорости тут, то треба шукати іншу землю, на якій ти будеш творити і віддавати людству те, чим нагородив тебе Всевишній", - заявив геній сучасності.

Він зізнався, що шкодує, що раніше не покинув Україну, а залишився тут жити, йому доводилося продавати свої картини за копійки щоб хоч якось вижити. В той час, як за кордоном вони коштували шалені гроші.

"Я зробив велику дурість, залишившись в Україні. Досі каюся. Я не повинен тут жити. Україна зіпсувала моє життя. Радянська Україна: я був за бортом 18 років, переслідування і так далі. Кошмар цілий. З 1975 року я мріяв вирватися з пекла радянського, не вийшло. Вирішив не гвалтувати свою долю, подумав, коли можна буде виїхати - зроблю це", - резюмував Марчук.