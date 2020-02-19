Погода в Україні 19 лютого здивує несподіваною зміною, в країну увірветься справжня весна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

На сході буде справжня весняна погода – 7-10 тепла вдень. Вітер буде в межах 5-10 м/с. Вночі місцями похолодає до -2 морозу. Опадів не передбачається, але буде досить хмарний день.

На півночі України також будуть хмари. Їх супроводять 6-8 денних градусів. Дощів можна не чекати. А от вночі в цих областях похолоднішає до 0 за Цельсієм.

Трохи тепліше буде в центральних регіонах. Відсутність опадів і хмарність будуть компенсуватися денними 7-9 градусів тепла. Вночі похолодає до 0 градусів.

Найбільше повітря прогріється на півдні. Вдень стовпчик термометра покаже неймовірні 9-11 тепла. Вночі очікується похолодання до 0-4 вище нуля. Опади будуть тільки в Херсонській області.

Дощі сьогодні варто очікувати жителям Криму і сходу України. Однак це не завадить повітрю прогрітися до 4-9 тепла. Вночі на вулиці буде від 0 до -2 морозу.

У Києві та області синоптики прогнозують потепління до +9 градусів. Вночі мінусів не буде – максимум 0 за Цельсієм. Дощів не очікується, але небо затягне хмарами.

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