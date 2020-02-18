Не стало українського фігуриста Миколи Бондаря, який працював в Китаї

Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення на сайті Української федерації фігурного катання на ковзанах.

У зв'язку з передчасною смертю хлопця – зірки вітчизняного спорту, у ЗМІ з'явилося чимало інформації про останнє місце роботи фігуриста. Таким виявилося місто Сучжоу, що недалеко від Шанхая, Китай. Однак уточнюється, що чоловік помер у Києві. Офіційна причина смерті спортсмена - зупинка серця уві сні.

Микола Бондар – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі. Він зайнявся фігурним катанням в 1996 році у тренера Марини Амірханової. Через роки тренувань, його «фірмовим» піруетом на льоду були так звані в цьому виді спорту «метелики».

Нагадаємо, що в самому Китаї, де і працював останнім часом Бондар, число померлих від коронавируса досягла 1 770 чоловік.

Такі дані однародовал Державний комітет з питань гігієни і охорони здоров'я КНР за даними на північ.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом досягло 70 548 осіб. З них зараз хворіють 57 934 людини, у важкому стані - 10 644 чоловік.

За останню добу в Китаї померло 105 осіб і виявлено 1,5 тисячі нових випадків зараження коронаврусом.

Нагадаємо, китайські власті вводять кримінальне переслідування за поширення коронавіруса.

Таке рішення було прийняте 15 лютого. Суд постановив, що хворих коронавірусом китайців можуть стратити, якщо вони мають намір будуть приховувати симптоми хвороби. Крім цього, кримінальна відповідальність світить людям, які будуть спотворювати інформацію про стан хворого. Наприклад, близьким хворих людей, якщо вони приховають факт хвороби.

Нагадаємо, кумир молоді раптово помер, лікарі виявилися безсилі: "його пісні любили у всьому світі".

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