З матеріалами справи по ДТП, в яке потрапила теща шоумена і депутата від партії "Голос" Сергія Притули, зараз повинні ознайомитися постраждалі

Адвокат постраждалих Юрій Сухов навіть не чув, що матеріали справи по ДТП передали йому для ознайомлення. Про це пише Обозреватель.

"Я вперше від вас це чую. Нам взагалі ніхто нічого не повідомляє. Слідчий пішов у відпустку, всім все одно", - сказав адвокат.

Захист вже зверталася з адвокатським листом у прокуратуру та до генпрокурора Рябошапке, але ніхто не відповів.

А ось адвокат Олена Сторожук, яка захищає інтереси тещі Притули, заявила, що клієнт знаходиться під нічним домашнім арештом, суд, за її словами, нічого не змінив.

"Нічого не змінилося з тих пір, вона все так само під домашнім арештом. Досудове розслідування завершено, з матеріалами справи повинні знайомитися потерпілі", - сказала юрист.

Але Сухов заявляєте, що він нічого не знає про долю справи, адже їх навіть не запрошували в суд, де вибирали запобіжний захід Сопельник.

"Таке враження, що навколо справи повна тиша, і в таких умовах вони хочуть спустити його на гальмах. Ми навіть досі не бачили текст підозри Сопельник, від нас приховують. Але ми наполягаємо, щоб покарання для Сопельник було реальним", - сказав адвокат потерпілих.

Нагадаємо, в траспортном подію, яка сталася в Києві на Дніпровській набережній 22 серпня минулого року, серйозно постраждали Анджела Печенізька і її 9-річний син Ростислав. Лілія Сопельник, теща Притули, здавала назалд у дворі будинку і на швидкості збила людей. Вони фактично опинилися під колесами траспортного засобу.

Жінка дуже сильно постраждала. У неї скелетна, а також пошкодження грудної клітки і живота, розрив внутрішніх органів і переломі. А хлопчик отримав закриту травму живота та грудної клітини, а ще переломи.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, як через деякий час після аварії відчувають себе Ростислав і його мама Анжела.

За словами адвоката потерпілих у ДТП Юрія Сухова, дитину і маму з лікарні виписали. Ростислав перебуває вдома вже кілька тижнів, а Анжела буквально нещодавно. Однак жінка продовжує курс лікування. Одужання у неї проходить вкрай важко.

За словами Сухова, мама Ростислава досі не реабілітувалася від отриманих травм.

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