Ситуація з тим, як на Полтавщині, так і по Україні в цілому, ополчилися проти евакуйованих з Уханя співгромадян, обурила учасника АТО

Про те, як йому боляче дивитися на те, що зараз відбувається в Нових Санжарах Полтавської області, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц» написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«А ви ще щось бормочете про Крим і Донбас, а там ще більше українців, які чекають. А Ви тут вже показали, що наші співвітчизники Вам не потрібні. Не потрібні Вам українці, тому що Ви манкурти, малороси ... @ һли, хто-небудь, а не українці», – зазначає захисник.

Він з гіркотою констатує той факт, що більшості співгромадян потрібні тільки холодильник, щоб набити свій живіт, зомбоящик, щоб посміятися над собою, й Instagram, де можна викладати героїчні і гламурні фотографії.

«Прикро, боляче, бридко дивитися, як ви перетворилися в стадо і нАрід», – резюмував військовий свій короткий пост.

Раніше на цю тему висловилася і народний депутат від партії «Слуга народу» Ліза Богуцька. Вона щиро співчуває тим, хто опинився на борту літака з Уханя, адже чимало співвітчизників буквально готові зробити що завгодно, аж до знищення судна, лише б не пустити їх у країну. І в цьому, впевнена Богуцька, криється справжня причина всіх бід українців.

Ми також писали, що представники ПЦУ закликали людей, які протестують проти розміщення пасажирів літака з Уханя в Україні, припинити агресію і проявити милосердя до власних співгромадян.

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