Російський актор театру і кіно Костянтин Хабенський заявив про підтримку України і засудив політику Володимира Путіна



Як передає Politeka.net слова підтримки він розмістив в соцмережах.

Але віслюку величезного потоку критики, він був змушений видалити свої сторінки.

"Варто було заговорити про Україну, як відразу посипалася критика і образи на мою адресу. Друзі, зупиніться, поки не пізно! Так, я за Україну і я не бачу тут нічого поганого! Раз ви так негативно ставитеся до мене і до всіх новин, найближчим часом видалю всі акаунти", - рішуче підкреслив актор театру і кіно.

Також ми повідомляли, що російський музикант Noize MC висловився проти Володимира Путіна і підтримав Україну.

Виконавець заявив, що йому не подобається як Путін, обходиться з Україною.

Раніше легендарний радянський і російський актор Олег Басілашвілі розповів, що причина конфлікту в Криму і на Донбасі таїться в нагнітанні ненависті, яку розвинула Росія, роблячи акцент на зброю і залякування мирного населення.

Нагадаємо, запроданці "Кролики" повернулися в Україну і сильно пошкодували.

Як повідомляла Politeka, Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, захотів в Україну.

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