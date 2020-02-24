Великий піст перед Великоднем – найсуворіший з усіх. Але обмеження покликані зміцнити віру, тіло і дух кожного християнина. Тому потрібно не засмучуватися, а вітати один одного з цією важливою подією. Поздоровлення у віршах або прозі підтримають ваших близьких в момент серйозного випробування.

Кожен рік дата початку Великого посту змінюється. Священики визначають за спеціальним календарем, Пасхалії, визначають, коли Великдень. У 2020-му році вона припадає на 19 квітня. Православ'я закликає постити за 48 днів до цього свята. Відмовитися від продуктів тваринного походження потрібно вже 1 березня – у Прощену неділю. Цим днем закінчується Масляна, яка допомагає віруючим підготуватися до випробування.

Великий піст починається з Чистого понеділка - 2 березня. З цього дня йде Велика чотиридесятниця. З назви зрозуміло, що вона триває рівно сорок днів – до 12 квітня. А з 13 по 18 квітня буде друга частина посту – Страсна седмиця. Вона присвячена страстям Христовим.

Що таке Страсна седмиця? Як сказано в Біблії, за тиждень до Пасхи Ісус провів Таємну вечерю зі своїми учнями, а потім був заарештований і повісили на хресті. Під час страти Син Божий спокутував первородний гріх всього людства. З тих пір у кожного є надія на порятунок і можливість потрапити в Рай.

Це одночасно час гіркої скорботи і великої радості. Пам'ятайте, що до кінця цього тижня йде пост. А коли приходить Страсна п'ятниця – не можна нічого їсти. Однак для дітей, вагітних і воїнів завжди роблять виняток і дозволяють не постити.

Привітання з початком Великого посту

У будь-якій справі дуже важливо з самого початку налаштуватися на потрібний лад. Так і з Великим постом варто вітати на самому початку – у Чистий понеділок. Гарний вірш, побажання або листівка може зміцнити людини і вберегти його від спокус. Разом простіше подолати будь-які випробування. Під час посту віруючі вдома і в храмах читають молитви. У ній можна згадати своїх близьких, побажати їм стійкості і душевного спокою.

Вітаю зі стартом Великого посту

Всіх тих, хто душею очиститись бажає,

Хто серце хоче відкрити Христу,

Хто Господа завжди прославляє.

Хто може протриматися до кінця

Від тисячі мирських пороків,

Хто постить і пізнав каяття,

Зробити світ кращим хоч трохи.

***

Ось і розпочався Великий піст. Радійте, бо це вірний спосіб очистити свою душу від усіляких спокус і пороків. Бажаю Вам прийти до щирого покаяння перед Господом і отримати прощення Всевишнього. Нехай кожна молитва йде прямо від серця. Нехай віра зміцнить Вас і допоможе легко протриматися до кінця випробування. Будьте щасливі!

***

З Великим постом вітаю, друже.

Нехай страви будуть не за смаком

І їсти хотітиметься дуже

Та не можна нам м'ясо і молоко.

Зате укріпиш свої тіло і душу,

Забудеш про всі прикрощі, повір.

Ти стійко все витримати мусиш.

Щоб було легше – дарую цей твір.

***

Вітаю з Великим Постом! Бажаю, щоб за такий подвиг Господь надовго визволив тебе від проблем, скандалів і прикростей. Щоб віра була непохитною, а дух міцним. Нехай не спокушають тебе мирські турботи і заборонена їжа. Знайди те, що дійсно важливо в житті і стати в рази сильніше.

***

Не бери до рота, чого в піст не можна.

Викинь погані думки з голови.

Страва хай буде пісною кожна,

До Бога зверни свої молитви.

Я вірю, очіщення прийде до нас,

Відклади усі розваги на час.

Вітаю, Великий піст почавсь!

***

Вітаємо Вас та Вашу родину з початком Великого Посту. Бажаємо, щоб Велика чотиридесятниця пішла на користь Вашому духу, зміцнила віру і очистила тіло від усього лихого. Нехай пісне меню завжди буде смачним і ситним, а молитва – щирою. Віримо, що Господь підтримає Вас і дасть багато-багато сил.

***

Проженемо мирські насолоди,

Очистимося в Великий піст,

Позбудемося перешкоди,

Яка щодня душу гнітить.

Забудемо образи і заздрість -

Зараз для цього саме нагода.

Відректися від мирської втіхи,

Для віри, зовсім не шкода.

***

У Великий піст бажаю потужної сили волі. Нехай Небесний Батько допоможе протриматися від початку до кінця, підтримує у важкі хвилини і вбереже від спокус. Вітаю!

***

У Великий Піст не оступися,

На допомогу людям не скупися,

Ти не злословь і ти не гнівися,

Та не гріши, а знову молися!

Нехай думки повняться світлом,

Добро запам'ятається навіки,

Бажання усі нехай здійсняться

Лиш до кінця протримайся без м'яса!

***

Великий піст – це нелегка стежка, яка веде до духовного очищення і легкості тіла. Ходімо ж з нею разом. Я буду молитися Богу, щоб він укріпив наш дух, допоміг утриматися від усіляких сварок і непорозумінь.

Привітання зі Страсного седмицею і п'ятницею

Вважається, що в Святу чотиридесятницю люди повинні йти назустріч Богові. Але в останній тиждень посту Ісус Христос сам наближається до всього людства. Адже саме перед Великоднем він прийняв муки на Голгофі за наші гріхи. Тому в Страсну седмицю прийнято згадувати про жертву Сина Божого. Крім того, в цей час, на фінішній прямій, піст стає більш суворим. Людям, які постять, в цей час, як ніколи раніше, знадобиться підтримка близьких, дружня порада у віршах або прозі.

Помолимося на Страсному тижні,

Не за себе, а за ближніх!

Попросимо у Бога смирення,

Миру, добра і терпіння!

Попросимо, нехай щастя всім буде,

Нехай гординя успіх не погубить.

***

В Страсний тиждень згадаймо ж про муки Спасителя. Помолимося разом і в скорботі зустрінемо день Страсної П'ятниці. Бажаю перед Великоднем і Воскресіння відкрити своє серце Господеві нашому Ісусу Христу, покаятися в гріхах і прийти до смирення.

***

Ось останній тиждень

Великого посту,

Час для великих откровень

І духовного зросту.

Із Страстним тижнем

Хочу вас всіх привітати,

Смуток скоріш проженем!

Господь про вас буде дбати!

***

Сьогодні християнам потрібно згадати про страждання Ісуса Христа. Дві тисячі років тому він помер на хресті. Спаситель своєю кров'ю змив гріхи всіх людей. Саме час подумати про своїх вчинках і покаятися. Через смирення і молитви ми очистимося і прийдемо до великої благодаті.

***

Страсний тиждень до нас прийшов,

Відкладемо всі невідкладні справи,

Покличем Ісуса, щоб у сердце зайшов,

Забудемо про всілякі забави.

Останній тиждень суворого посту,

Дай Бог нам витримки й терпіння.

Хай все пройде швидко і просто,

Без голоду і метушіння.

***

Вітаю, ми дотягнули до останнього тижня Великого посту. Але розслаблятися рано. Бажаю тобі зібратися з духом, гідно витримати всі випробування Страсної седмиці і зустріти Великдень чистим від усіх гріхів і провин.

***

До Страстної неділі

В молитвах дотерпіли,

Витримуємо строгий піст,

То великий духовний зріст,

В Ісуса забили цвяхи

Щоб спокутувати наші гріхи.

Я бажаю Вам триматися,

Святим духом надихатися.

***

Вітаю, пристрасті Христові врятували тебе і мене від пекельних мук. Нехай же його жертва не буде марною. Бажаю з легкістю протриматися до кінця посту, відчути легкість в тілі і міцність духу.

***

Ось підходить пост до фіналу

Вже Страстна неділя.

Відчуваєм вже помалу

Легкість в душі і тілі.

Бажаю спокійно провести

Сім днів останніх суворих.

Молитву Богу принести,

І бути завжди здоровим.

***

Ось і Страсна седмиця, до Пасхи залишилося зовсім небагато. Як говорить прислів'я: «Господь терпів і нам велів». Бажаю не здаватися до самого кінця посту. Їж побільше овочів і поменше думай про м'ясо. Вірю, що щира молитва допоможе тобі уникнути спокуси.

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