З Росією миритися не можна, або ми станемо її округом, тобто "Малоросією"
Таку думку висловив продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю OBOZREVATEL.
За його словами, президенту України Володимиру Зеленському пора зрозуміти, що з Путіним не домовиться.
"Про що ви хочете домовитися, щоб Росія забрала не тільки Крим і Донбас? Ви про це хочете домовитися? Або ж Зеленський зрозуміє, що з Росією миритися не можна, або ми станемо її округом, тобто "Малоросією". Мені здається, він до кінця не зрозумів, з яким підступним ворогом має справу", – затверджує Кондратюк.
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"Не виключаю, що цей час ми вже прошльопали – це зустріч Зеленського з Меркель і Макроном" – уклав продюсер.
Раніше він запропонував вирішення конфлікту на Донбасі. За словами продюсера, в даному питанні не уникнути вимушеної реінтеграції.
Він стверджує, що йому "абсолютно байдуже, що думають ті люди (які підтримують РФ - ред.), Які там живуть".
Також ми писали, що Ігор Кондратюк назвав "безголовими" українських артистів, які виступають в анексованому Криму.
Так він відреагував на слова міністра культури Володимира Бородянського, який розцінив гастролі українських зірок на тимчасово окупованих територіях як "сміливість".
На думку Кондратюка, виступати на захопленій агресором території "ганебно".
Нагадаємо, Кондратюк феєрично розніс учасників Нацвідбору на Євробачення.
Як писала Politeka, Лорак і Лобода поплатилися за концерти для Путіна, Кондратюк не стримався.
Також Politeka писала, що Кондратюк висловив про Путіна все, що думає.