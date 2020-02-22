З Росією миритися не можна, або ми станемо її округом, тобто "Малоросією"

Таку думку висловив продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, президенту України Володимиру Зеленському пора зрозуміти, що з Путіним не домовиться.

"Про що ви хочете домовитися, щоб Росія забрала не тільки Крим і Донбас? Ви про це хочете домовитися? Або ж Зеленський зрозуміє, що з Росією миритися не можна, або ми станемо її округом, тобто "Малоросією". Мені здається, він до кінця не зрозумів, з яким підступним ворогом має справу", – затверджує Кондратюк.