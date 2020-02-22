В Україні мають намір застосувати досвід європейських країн щодо пішоходів-порушників і не тільки

у відношенні пішоходів-порушників в Україні будуть застосовуватися нові штрафи, пише «Сегодня».

Так у Верховній Раді розглядають проект закону, який передбачає посилення відповідальності для пішоходів за порушення правил руху. Але нововведення торкнуться не тільки пішоходів, а й велосипедистів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин.

В новому майбутньому ЗУ хочуть «викреслити» нинішній діючий пункт про попередження, у новому документі йдеться одразу про штрафи, при чому про їх збільшені суми:

«Передбачається встановити штрафи у розмірі 255 грн, 510 грн для нетверезих пішоходів і 680 грн в разі аварії». Один з експертів зазначив у зв'язку зі сформованою ситуацією в країні:

«Україна залишається одним з лідерів в Європі по смертності на дорогах. При цьому вважається, що в будь-якому ДТП за участю пішоходів завжди винен водій. Але ця думка помилкова. Великий відсоток ДТП стається саме через порушення правил пішоходами. Потрібно розуміти, що за деякі порушення пішохід може навіть понести кримінальну відповідальність», - коментує адвокат Роман Горлач.

Експерти також розповіли про предметний досвід країн Європи і вважають, що закон дійсно може призвести до позитивних змін в Україні:

«У Бельгії за перехід на червоний сигнал світлофора платять близько 50 євро».

Нагадаємо також, в українських судах розглядаються десятки тисяч справ про несплату аліментів. За 2019 рік було стягнуто 6,5 млрд грн для 461,5 тис. дітей, але проблема все ще стоїть гостро.

В 2018 році запрацював закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Документ передбачає для боржників серйозні санкції: від заборони на виїзд за кордон, до заборони водіння авто. Також таких громадян можуть направити на примусові соцработы.

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що система працює в цілому добре. Тим не менш, в базі даних прикордонників близько 120 тис. чоловік, яким виїзд з України обмежений через несплату аліментів.

Як показала практика, невыпуск за кордон - найбільш дієва міра. Адже це обмеження стосується навіть тих батьків, хто збирався їхати на заробітки. Довелося платити.

Нагадаємо, названо найнебезпечніші автомобілі для водія і пасажирів.

А ще Politeka писала, що Слуги народу вирішили добити українських водіїв.

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