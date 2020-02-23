Одній з іноземок, яка перечікує карантин разом з евакуйованими з Уханя українцями, стало погано

Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Politeka. За його словами, у жінки загострилася хронічна хвороба. У неї були болі в животі, тому лікарям довелося провести термінову діагностику.

Як розповів Ляшко, лікарі викликали швидку допомогу для проведення додаткового обстеження і здачі аналізів. Лікарі прибули в Нові Санжари з пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики. Жінку обстежили, поставили попередній діагноз (загострення хронічної гастроентерологічної хвороби) і прописали лікування.

Ляшко підкреслив, що ніяких ознак ГРВІ у людей, що знаходяться в обсервації, немає. Він додав, що лікарі, які прибули на виклик, спрацювали дуже оперативно. Вони дотримувалися всіх санітарних норм, заходячи і виходячи з обсерваторії.

Нагадаємо, що сьогодні пішов четвертий день карантину. Згідно з планом, евакуйовані з Китаю українці пробудуть в обсервації 14 днів.

Раніше ми писали, що приїзд в Нові Санжари українців з Уханя викликав масові протести, які закінчилися сутичками з поліцією та нападом на автобуси з евакуйованими людьми. Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, місцевих жителів спеціально підбурювали не пускати людей в санаторій. За його словами, мова йде про політиків, які намагалися отримати політичні бали перед майбутніми парламентськими виборами. Аваков додав, що з початку епідемії коронавіруса в Україну різними шляхами приїхало не менше семи тисяч осіб.

Нагадаємо, що фотографія глави МОЗ Зоряни Скалецької в хірургічному шоломі зроблена не у Нових Санжарах.

Як повідомляла Politeka, пекло у Нових Санжарах ризикує повторитися, Україна відправить в Ухань новий літак: екстрена заява.

Також Politeka писала, що топ-політик поплатився за істерику навколо коронавіруса: деталі гучної відставки.