Американський телеведучий і інженер-любитель Майкл Хьюз загинув під час польоту на саморобній ракеті з паровим двигуном

64-річний Хьюз, якого називали Божевільний Майк, був прихильником теорії плоскої Землі. У 2014 році він вирішив довести всім свою точку зору, зібравши свою першу пілотовану ракету.

Новий експеримент проходив в каліфорнійській пустелі поблизу Барстоу. Хьюз планував піднятися на ракеті на висоту тисячу п'ятсот метрів, а потім спуститися на землю на парашуті. Експеримент він хотів виконати в ефірі зйомки проекту "Саморобні астронавти".

Після старту у ракети в потрібний момент не зумів розкритися парашут, і Майк впав з ракетою на землю в півмилі від місця запуску. Природно, Майк не вижив.

Майк Хьюз був популярний з-за своєї ідеї про "плоскої Землі. Він мав намір здійснити політ у космос, щоб це довести. Інформацію про загибель Божевільного Майка вже підтвердив його представник Даррен Шустер.

В коментарях в мережі, де опублікували відео, користувачі співчувають близьким Майка, а також іронічно жартують над його ідеєю.

«Він намагався довести, що земля плоска ... Він цього не довів... Але він довів, що земля жорстка», «Чому не всі кричали, коли спочатку зірвався парашут?», «Хто-небудь перевіряв, що він насправді не прилип до внутрішньої частини скляного куполу, який покриває Плоску Землю?», «Жарти в сторону, я дивився на цих хлопців в інших відео про польотах, і, я думаю, що у нього була пристрасть і дух пробудження, він був досить надихаючим. Чесна гра, божевільна, але дуже смілива одночасно», – пишуть в мережі.

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