В Україну насувається потужний циклон, який принесе з собою погану погоду в західних областях

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka. За її словами, «дуже нервовий циклон» Yulia принесе в Україну дощ і сніг. Негоду нажене в країну штормовим вітром. А вже у вівторок, 25-го лютого, в Україну з заходу Європи прийде ще один циклон.

«Циклон Zehra, центр якого опиниться над Данією, своїм атмосферним фронтом викличе опади лише в західній частині України, максимум, дотягне до Вінницької, Житомирської, західних районів Київської області», - повідомила Діденко.

За її словами, незважаючи на те, що в більшості областей 25 лютого буде суха погода, вночі циклон Yulia вдарить по східних областях України, тому жителям східних регіонів потрібно готуватися до мокрого снігу та штормового вітру. Діденко попередила, що українцям варто побоюватися сильного шквального вітру.

Додамо, що температура повітря в Україні буде плюсовою. У вівторок стовпчики термометрів піднімуться до 3-9 градусів тепла.

У Києві 25 лютого не буде дощу, але вітер буде сильним всю ніч. Температура повітря вночі 0-2 градуси, вдень близько 5 градусів тепла.

За словами синоптика, вже в середу, 26 лютого, на українців чекає потепління. Температура повітря підніметься до 6-14 градусів тепла.

Раніше ми писали, що циклон «Юлія» приніс в Україну штормовий вітер з опадами. Найбільше постраждали від циклону східні області, а також Дніпро, Суми, Запоріжжя. Наталка Діденко попередила, що штормовий вітер вируватиме у більшості областей України, тому вона закликає українців бути обережними.

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А ще Politeka писала, що потужний шторм атакує Україну, з'явилася термінова заява синоптиків: "Небезпека очікується...".

Також Politeka повідомляла, що погода змусить українців страждати, небезпечний циклон зносить все на своєму шляху: хто під ударом.