Місцеві жителі румунського міста Бекет мають намір протестувати проти використання їх міста як карантинного пункту для евакуйованих з Італії людей

Як стало відомо з повідомлення в телеграм-каналі PavlovskyNews, румунська влада планує евакуювати з Італії, в якій вирує китайський коронавірус, 179 своїх громадян. Але співвітчизники не поспішають протягувати руку допомоги людям, які опинилися в Італії. Вже близько 50 осіб виступили з протестами проти ініціативи влади. Поки заворушень вдалося уникнути, але цілком можливо, якщо людей евакуюють, Бекет може стати другими Санжарами.

Нагадаємо, що в Італії вже понад 150 осіб підхопили китайський коронавірус. Три людини загинуло. У країні скасували масові заходи, полиці у багатьох місцевих магазинах наполовину порожні. Як відомо, в Італії працює понад 230 тисяч українців, але літаки, що прибувають з цієї країни в Україну, не перевіряються. Як повідомили у Держприкордонслужбі України, за пасажирами з Італії будуть вести тільки посилене візуальне спостереження.

Тим часом у Китаї повідомили, що створили вакцину проти коронавіруса, яка на попередніх випробуваннях показала свою ефективність. Однак представники КНР зазначили, що ще потрібні подальші перевірки та доопрацювання.

Крім цього, у Китаї знайшли ефективні ліки від коронавіруса. Мова йде про китайські медикаменти, при лікуванні якими у хворих немає ускладнень. Наголошується, що це старі ліки, які активно використовували кілька десятків років тому для лікування малярії.

Тим часом, тільки 23 лютого від коронавіруса в Китаї померло 150 осіб. Всього за час спалаху інфекції кількість жертв досягла 2 592.

Нагадаємо, що коронавірус вдарив з новою силою, з'явилися тривожні дані: "в небезпеці навіть ті, хто...".

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