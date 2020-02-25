Серці найстарішого чоловіка на Землі Тітецу Ватанабе зупинилося на 113 році життя

Про це інформує місцеве агентство Kyodo.

Повідомляється, що Тітецу Ватанабе офіційно визнали найстарішим чоловіком на планеті всього два тижні тому.

Найстаріший чоловік на Землі помер в японській префектурі Ніїгата 23 лютого у віці 112 років.

За інформацією місцевих журналістів, помер японський рекордсмен в будинку пристарілих. На момент отримання звання найстарішого Тітецу було 112 років і 344 дня.

Як відомо, народився найстаріший чоловік на Землі 5 березня 1907 року, і Тітецу був першою дитиною в сім'ї.

Довгі роки Тітецу Ватанабе працював над укладанням контрактів на поставки з плантацій цукрового очерету. Через деякий час чоловік воював у Другій світовій війні. У Ватанабе було п'ятеро дітей, 12 онуків і 16 правнуків.

Раніше ми розповідали про те, що в січні помер найстаріший чоловік на Землі. Житель японського острова Хоккайдо Масадзо Нонака, якого раніше Книга рекордів Гіннеса визнала найстарішим чоловіком на Землі, помер у віці 113 років.

Масадзо Нонака народився в 1905 році. В останні роки він проживав разом зі своїми онуками біля підніжжя гори Меакан на півночі Хоккайдо. Його нащадки керують невеликим готелем на гарячих джерелах Нонака онсен в цій місцевості. Відзначається, що японець помер у своєму будинку в селищі Асеро.

Примітно, що в рейтингу самих літніх людей Нонака займав приблизно 30-е місце. Всі позиції перед ним належать жінкам.

Масадзо Нонака був визнаний найстарішим чоловіком на Землі в квітні 2018 року. Тоді його вік становив 112 років і 259 днів. У Нонаки було сім братів і сестер, а також п'ятеро дітей. У вільний час він любив дивитися телевізор, читати газети і їсти солодощі.

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