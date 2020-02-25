Коронавірус продовжує поширюватися по території Італії, де проживає десятки тисяч українців

Про це пише Politeka.net.

За інформацією ЗМІ, Франція повністю вилікувалася від смертельного коронавіруса, а в Італії - протилежна ситуація.

З 21 по 24 лютого кількість хворих зросла з трьох до 220. Більш того, в результаті епідемії смертельного вірусу загинули 7 осіб.

Італійська влада для безпеки населення вирішила закрити школи в деяких містах і зупинила Венеціанський карнавал.

Більшість випадків зараження COVID-19 припадають на регіон Ломбардія. Дипломати стверджують, що серед хворих громадян України поки немає.

"Генеральне консульство України в Мілані припиняє прийом громадян та видачу документів. Крім того, МОЗ ввів проведення температурного скринінгу для пасажирів з країн, де розростається коронавірус", - інформує журналіст Андрій Павловський у своєму Telegram-каналі.

Інформацію про припинення прийому громадян вже підтвердила прес-служба дипвідомства.

Розпорядження про превентивні методи, в тому числі і припинення роботи офісів по прийому громадян, за винятком надання першочергових послуг, було видано президентом Ломбардії і главою МОЗ Італії.

"Прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії, про що своєчасно повідомлять", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали про те, що ситуація з коронавірусом в Італії може представляти небезпеку і для українців. Так, за даними Італійського державного інституту статистики (ISTAT), в країні офіційно проживають 239 424 українця.

При цьому половина з них живе в чотирьох регіонах Італії, від поїздок в які МЗС України порекомендував тимчасово утриматися через вірусу: Ломбардія (54295), Венето (16868), Емілія Романья (32941), П'ємонт (10435).

Більш того, в ДПСУ заявили про посилення заходів безпеки через ситуацію в Італії. Так, у прикордонній службі розповіли, що «ведуть посилену візуальне спостереження за пасажирами, що прибувають в Україну з Італії».

Нагадаємо, коронавірус вдарив з новою силою, з'явилися тривожні дані.

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