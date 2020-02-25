Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів про те, чому відмовився від гастролей в Росії

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав у інтерв'ю в шоу "Говорящие головы" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами співака, від гастролей група відмовилася ще в 2014 році.

"Розумієте, трапилася така біда, інопланетяни просто висмоктали цю частину земної кулі і вона зараз, як чорна діра. Я дуже сумую, мені дуже шкода. Дуже скучив і рідним, і друзям, але поки що вони до мене приїжджають. Я не уявляю собі, як я піду і дам свій паспорт людині в погонах, яким віддають накази ті ж люди, які віддають накази його колегам стріляти по мені з установки "Град", — сказав Хливнюк.

Раніше Андрій розповів, що він продовжує спілкуватися зі своїми російськими промоутерами, проте їхати в країну-агресорку ні за що не буде.

"Конфліктів особисто у мене, в моїй сім'ї один конфлікт: з людьми, які напали на мою країну. А так конфліктів ніяких немає. Я не поїду в цю країну, поки не закінчиться війна і весь цей жах", - рішуче заявив він.

Рішення відмовитися від гастролей в Росії в колективі групи прийняли одностайно.

Попри велику кількість фанатів там, колектив вирішив, що є більш важливі речі, ніж слава.

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