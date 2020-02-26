Італія опинилася на першому місці в Європі за кількістю заражених коронавірусом

Як повідомлялося, в двох італійських провінціях - Ломбардії і Венето - в даний час борються зі спалахом китайського смертального вірусу. Станом на 26 лютого жертвами недуги стали 11 осіб, зареєстровано 322 заражених.

У мережі з'являються моторошні кадри порожніх полиць в магазинах, людей в масках, а також інформація про нібито паніку.

Українка Катерина, яка живе в Ломбардії різко відреагувала на інформацію про божевілля, прокоментувавши ситуацію у себе на Фейсбук-сторінці.

За її словами, проблема перебуває під контролем, ніякої паніки немає, а школярі радіють вимушеним канікулам.