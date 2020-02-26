Італія опинилася на першому місці в Європі за кількістю заражених коронавірусом
Як повідомлялося, в двох італійських провінціях - Ломбардії і Венето - в даний час борються зі спалахом китайського смертального вірусу. Станом на 26 лютого жертвами недуги стали 11 осіб, зареєстровано 322 заражених.
У мережі з'являються моторошні кадри порожніх полиць в магазинах, людей в масках, а також інформація про нібито паніку.
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Українка Катерина, яка живе в Ломбардії різко відреагувала на інформацію про божевілля, прокоментувавши ситуацію у себе на Фейсбук-сторінці.
За її словами, проблема перебуває під контролем, ніякої паніки немає, а школярі радіють вимушеним канікулам.
"Сходила в повний продуктів супермаркет, заїхала в лікарню зняти відео для сторіз, ввечері збираюся в ресторан їсти устриць. Італійці злі, як собаки: «Якого хріна ви роздуваєте цю маячню?». В масках жодного знайомого, крім медиків, карабіньєрів, туристів і українців, що приїхали на заробітки. Діти. Діти пруться шо дурні від канікул. Педіатр сказав, що якщо захворіють, то з симптоматикою середньостатистичної застуди. Учитель латині, звичайно, ще той козел – дав домашку. І викладач італійської могла б не вантажити матеріалом. Можна вже настане традиційна спека і вся паніка зійде на ”ні”?", - повідомила користувачка.
Раніше ми повідомляли, мережа вибухнула від сміху через опубліковане фото з бабусею, яка одягла пакет на голову. Так, житель Італії поділився кадром в соцмережі, зробленому в громадському транспорті. Всіх насмішила бабуся, яка придумала спосіб боротьби з коронавірусом. Пенсіонерка просто використала пакет. При цьому багато хто в коментарях переживає, що вона, швидше помре від задухи, ніж від небезпечного вірусу.
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