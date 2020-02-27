В Мережі створили добірку переваг українців над жителями Європи
Так, економіст Михайло Кухар описав 8 речей, які в Україні набагато краще, ніж у Європі. Його перелік переваг життя в Україні опублікували в ряді ЗМІ.
Як виявилося, в України є чим пишатися, і таких речей досить багато, але їх часто починаєш цінувати, після того, як опинишся за кордоном.
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1. З точки зору бізнес-клімату: Україна - найбільший незадекларований офшор на кордоні з Євросоюзом.
2. Ніде в світі немає таких низьких податків на доходи фізосіб-підприємців (6%), як в Україні.
3. Свобода за кермом. Україна - дивовижна країна, де за 4 роки відсутності дорожньої поліції кількість аварій і смертність на дорогах зменшилася. Україна – остання країна в Європі, де водії їздять стримані лише почуттям взаємної ввічливості.
Економіст пояснив, що житель європейських столиць, обвішаний смарт-камерами контролю порушень, якщо тричі прискорився, щоб уникнути "підрізання" в потоці вище 50-70 км на годину – ризикує отримати штрафів на свою тижневу зарплату.
4. Населення тотально не платить податки зі своїх доходів, а за 26 років цієї вакханалії ще нікого за це не посадили.
5. В Україні банківський сервіс на рівні кращих американських і сінгапурських банків. Європейські банки зумисне "застигли" у своєму розвитку 8-10 років тому.
Так Михайло Кухар зазначив, що в 95% європейських банків неможливо отримати банківські послуги, які в Україні існують давно і увійшли у звичку. Так, в Європі немає таких послуг:
- перерахування грошей один одному просто по номеру картки та імені власника;
- мультивалютні рахунки, дві або три карти в різних валютах для управління рахунком, обмін готівкової іноземної валюти, власні додатки для айфонів для управління рахунком;
- по європейських картках неможливо розрахуватися на 70% сайтів в інтернеті або купити біткоїни.
6. За 100-мегабітний Інтернет українці платять по 5 дол. в місяць. В країні європейська якість мобільного зв'язку та Інтернету, а коштує це копійки, тому що сфера IT не перевантажена регуляціями бюрократією та ліцензуванням.
7. У кожного жителя України комп'ютер або смартфон забитий під зав'язку музикою і кіно, завантаженими абсолютно безкоштовно. Експерт навів приклад популярних серіалів каналу Netflix, за перегляд яких європейські сусіди платять 1000 євро в рік. А також розповів про штрафи в сумі 600 євро, які виписують у Німеччині за скачування піратського контенту.
8. Українці сприймають це як належне, але ми, виявляється, страшенно смачно і дешево їмо. Притому, в основному, натуральні продукти.
"Є багато речей, з якими Україна краще Європи, але 60% нашого населення не скоро навчиться в це вірити. Вони будуть плакати і плакати, ганьбити і ганьбити, – тому що ми нація плакальників і скаржників! Вони не здатні повірити, що існує хоч одна така річ. Хоча при цьому, вони кажуть, що люблять Україну, а насправді соромляться її і готові пройти через будь-які приниження, щоб жити у Європі", - резюмував Михайло Кухар.
Нагадаємо, українців змусять працювати по 12 годин за менші гроші.
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