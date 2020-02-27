Громадянам варто задуматися про те, в якій країні вони живуть

В Мережі створили добірку переваг українців над жителями Європи

Так, економіст Михайло Кухар описав 8 речей, які в Україні набагато краще, ніж у Європі. Його перелік переваг життя в Україні опублікували в ряді ЗМІ.

Як виявилося, в України є чим пишатися, і таких речей досить багато, але їх часто починаєш цінувати, після того, як опинишся за кордоном.

1. З точки зору бізнес-клімату: Україна - найбільший незадекларований офшор на кордоні з Євросоюзом.

2. Ніде в світі немає таких низьких податків на доходи фізосіб-підприємців (6%), як в Україні.

3. Свобода за кермом. Україна - дивовижна країна, де за 4 роки відсутності дорожньої поліції кількість аварій і смертність на дорогах зменшилася. Україна – остання країна в Європі, де водії їздять стримані лише почуттям взаємної ввічливості.

Економіст пояснив, що житель європейських столиць, обвішаний смарт-камерами контролю порушень, якщо тричі прискорився, щоб уникнути "підрізання" в потоці вище 50-70 км на годину – ризикує отримати штрафів на свою тижневу зарплату.

4. Населення тотально не платить податки зі своїх доходів, а за 26 років цієї вакханалії ще нікого за це не посадили.

5. В Україні банківський сервіс на рівні кращих американських і сінгапурських банків. Європейські банки зумисне "застигли" у своєму розвитку 8-10 років тому.

Так Михайло Кухар зазначив, що в 95% європейських банків неможливо отримати банківські послуги, які в Україні існують давно і увійшли у звичку. Так, в Європі немає таких послуг:

- перерахування грошей один одному просто по номеру картки та імені власника;

- мультивалютні рахунки, дві або три карти в різних валютах для управління рахунком, обмін готівкової іноземної валюти, власні додатки для айфонів для управління рахунком;

- по європейських картках неможливо розрахуватися на 70% сайтів в інтернеті або купити біткоїни.

6. За 100-мегабітний Інтернет українці платять по 5 дол. в місяць. В країні європейська якість мобільного зв'язку та Інтернету, а коштує це копійки, тому що сфера IT не перевантажена регуляціями бюрократією та ліцензуванням.

7. У кожного жителя України комп'ютер або смартфон забитий під зав'язку музикою і кіно, завантаженими абсолютно безкоштовно. Експерт навів приклад популярних серіалів каналу Netflix, за перегляд яких європейські сусіди платять 1000 євро в рік. А також розповів про штрафи в сумі 600 євро, які виписують у Німеччині за скачування піратського контенту.

8. Українці сприймають це як належне, але ми, виявляється, страшенно смачно і дешево їмо. Притому, в основному, натуральні продукти.

"Є багато речей, з якими Україна краще Європи, але 60% нашого населення не скоро навчиться в це вірити. Вони будуть плакати і плакати, ганьбити і ганьбити, – тому що ми нація плакальників і скаржників! Вони не здатні повірити, що існує хоч одна така річ. Хоча при цьому, вони кажуть, що люблять Україну, а насправді соромляться її і готові пройти через будь-які приниження, щоб жити у Європі", - резюмував Михайло Кухар.

Нагадаємо, українців змусять працювати по 12 годин за менші гроші.

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