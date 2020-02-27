Українцям доведеться пережити непростий день - 29 лютого
Про це пише Altapress.
Незважаючи на те, що 29 лютого зустрічається в календарях тільки раз на чотири роки, цей день вважається невдалим і дуже небезпечним.
Східні слов'яни в своєму календарі називали 29 лютого "Касьяновим днем", і його вважали одним із найнебезпечніших у році.
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В цей день люди намагалися не виходити на вулицю і не починали нові справи.
Слов'яни демонізували Касьяна: складали легенди про його поганий характер, нібито через який його шанують тільки раз на чотири роки.
В його образі присутні явні демонічні риси — смертоносний погляд, косоокість, злостивість.
Як відомо, період повного обороту становить 365 днів і 6 годин. Втім, в календарі людство не враховує 6 годин, тому за 4 роки накопичуються одна повна доба. У зв'язку з цим з'являється високосний рік.
Астрологи категорично не рекомендують у високосний рік робити наступне:
- Купувати або продавати тварин;
- Вінчатися і робити весілля (лише в окремі дні);
- Розпочинати власну справу;
- Міняти роботу;
- Купувати житло;
- Вагітніти і народжувати дітей;
- Розповідати комусь про свої справи;
- Сіяти і садити.
Психологи рекомендують українцям думати тільки про хороше і налаштовувати себе на успіх. Церква також відкидає всі забобони, але астрологи кажуть, що негативна енергетика в цей час посилюється і погіршується самопочуття.
Раніше писали про те, що людство на межі вимирання в 2020 році. При цьому ризики вище, ніж шанси окремо взятої людини бути атакованим блискавкою або акулою. До такого висновку прийшли вчені з Оксфордського університету.
Фахівці впевнені, що людський рід може вимерти від природних причин у будь-який майбутній рік - шанси складають 1 до 14 тисяч. А ймовірність однієї людини отримати удар блискавки 1 до 700 тис., постраждати від акули 1 до 650 тис., а зустрітися з супермоделлю 1 до 880 тис.
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