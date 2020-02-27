Погода в Києві у березні буде справді весняною – теплою і сонячною

Про це свідчить прогноз на сайті Gismeteo.

Але почнеться весна в столиці з дощу. 1 березня уночі буде тільки -1 градус, вдень температура підніметься до +7.

З 2 по 8 березня часто йтимуть дощі і буде хмарно. В той же час іноді денна температура сягатиме до +7...+14 градусів, а нічна буде приблизно +1...+5.

На наступному тижні, з 9 до 15 березня, в Києві похолоднішає, але сонце буде частіше виходити з-за хмар, опадів майже не буде. Так, вночі температура буде в межах -6...+4 градуси, а днями – від 0 до +13.

З 16 до 22 березня в основному хмарно, зрідка буде йти дощ, іноді буде ставати сонячно. Нічна температура коливатиметься в межах -3...+5 градусів, денна сягне до +6...+12. Також з 23 по 25 березня майже весь час буде сонячно, днями очікується +13 градусів, по ночах – приблизно +1...+3.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Назарій Данилюк заявляв, що на початку весни українці ще зіткнутися з кліматичної зими. У березні очікуються морози і сніг, якого практично не було протягом зими.

При цьому літо 2020 року, згідно з його прогнозом, запам'ятається українцям погодними гойдалками, рясними зливами і посухою. Очікується, що настане воно раніше календарного.

Данилюк зазначив, що погода влітку 2020 року в Україні запам'ятається погодними гойдалками. Травень буде спекотним та посушливим, а в червні почнуться рясні зливи, вітряна погода і сльота. За словами синоптика, на початок літа краще не планувати відпустку в Україні, тому що погода буде несприятливою для відпочинку. В кінці червня - початку липня буде сильно штормити.

Нагадаємо, що погода різко зміниться, лютий наостанок здивує українців: з'явився точний прогноз.

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